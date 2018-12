Juergen Klopp: Co za gol! Genialny. Wideo

Liverpool wygrał na Anfield Road z Manchesterem United 3-1 w hicie 17. kolejki Premier League. "The Reds" objęli prowadzenie po golu Sadio Mane w 24. minucie. Do wyrównania doprowadził Jesse Lingard.

Bohaterem gospodarzy został Xherdan Shaqiri, który wszedł na boisko w 70. minucie i zdobył dwie bramki.

"Bardzo dobry mecz. To był jeden z najlepszych występów odkąd jestem w Liverpoolu. Pierwsze pół godziny było wyjątkowe, wręcz znakomite. Strzeliliśmy wtedy tylko jednego gola, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek spodziewał się, że trafimy trzy, cztery czy pięć razy. Mieliśmy szanse. Chodzi mi o to, że graliśmy doskonale. Przesuwaliśmy się w odpowiednich obszarach, przyspieszaliśmy, odbieraliśmy piłkę w obronie. Po prostu wyglądało to bardzo dobrze" - powiedział trener Liverpoolu Juergen Klopp.

"Czasami potrzebujesz trochę szczęścia. To jest futbol. Pierwsza bramka? Co za gol! Genialny. Dokładnie tak, jak powinno się to zrobić. Fantastyczne podanie, świetna kontrola i znakomite wykończenie" - dodał niemiecki szkoleniowiec.