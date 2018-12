Gianni Infantino o mundialu w Katarze z 48 drużynami. Wideo

Czy mundial w Katarze jest możliwy z udziałem 48 drużyn – oto pytanie. Czy organizacja takiej imprezy jest możliwa tylko w jednym kraju? To prawdopodobnie będzie trudne. Czy zatem kilka meczów mogłoby zostać rozegranych w sąsiednich krajach? Taka jest jedna z opcji. Oczywiście, nie jestem naiwny i wiem co się dzieje. Ale to jest futbol, nie polityka. A w futbolu marzenia czasami stają się rzeczywistością. A zatem – jeśli tylko będzie to możliwe, czemu nie spróbować? Dyskusja na ten temat na pewno nie zaszkodzi. A jeśli się nie uda, zorganizujemy w Katarze znakomite mistrzostwa świata z 32 drużynami - powiedział szef FIFA Gianni Infantino.