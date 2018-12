Ochrona na Camp Nou zaatakowała kibiców Tottenhamu. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Podczas wtorkowego meczu Ligi Mistrzów Barcelona - Tottenham ochrona na stadionie Camp Nou zaatakowała pałkami angielskich kibiców. Nagranie wideo z tego zdarzenia pojawiło się w mediach społecznościowych. Nie wiadomo, co wywołało incydent, czego skutkiem było użycie siły przez ochroniarzy. To nie pierwszy przypadek, gdy stewardzi Barcelony tak surowo potraktowali angielskich fanów.

Mecz zakończył się remisem 1-1. Oba zespoły awansowały do 1/8 finału Ligi Mistrzów.