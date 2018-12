Zbigniew Smółka: Dlatego Puchar Polski jest tak piękny. Wideo

- Puchar Polski jest wspaniały dla drużyn, które chcą się pokazać. Jak się jedzie do zespołów z niższych lig, to jest dla nich mecz sezonu, mecz o życie - mówił o rozgrywkach Pucharu Polski trener Arki Gdynia Zbigniew Smółka. We wtorek 5 grudnia żółto-niebiescy zmierzą się z Jagiellonią Białystok w 1/8 finału.