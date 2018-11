Rewanżowy mecz finału Copa Libertadores odbędzie się w Madrycie. Wideo

Rewanżowy mecz finału Copa Libertadores pomiędzy River Plate a Boca Juniors odbędzie się 9 grudnia na stadionie Realu Madryt. Taką decyzję podjęły władze CONMEBOL. "W Madrycie - i ogólnie w Hiszpanii - mieszka bardzo dużo Argentyńczyków. Madryt jest także 10. najbezpieczniejszym miastem na świecie, lotnisko ma najwiekszą liczbę połączeń z Ameryką Łacińską, a także ma wielkie tradycje piłkarskie. Chciałbym powtórzyć, że spotkanie będzie otwarte dla fanów futbolu i tcy, którzy kochają swoje zespoły. Mam tu na myśli kibiców River Plate i Boca Juniors" - powiedział prezydent CONMEBOL Alejandro Dominguez.

Spotkanie rewanżowe miało się odbyć w minioną sobotę. Przed jego rozpoczęciem doszło jednak do ataku pseudokibiców River Plate na autokar piłkarzy Boca Juniors. Kilku zawodników został rannych. Początkowo opóźniono rozpoczęcie finałowego meczu rewanżowego najważniejszych rozgrywek na kontynencie o godzinę, później o kolejną, aż w końcu przesunięto je na kolejny dzień. Wówczas doszło do starć kibiców z policją. Według lokalnych mediów aresztowano co najmniej 30 osób. W niedzielę spotkanie zostało ponownie przesunięte. Pierwszy mecz zakończył się remisem 2-2.