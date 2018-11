Andres Iniesta: Potrzebujemy nowych piłkarzy. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"Kiedy zmieniasz wiele rzeczy w swoim życiu, musisz się przystosować. Po mistrzostwach świata miałem kilka intensywnych miesięcy. Próbowałem dostosować się jak najszybciej do nowych kolegów z drużyny, ligi, kraju. Ogólnie oceniam ostatnie miesiące pozytywnie, choć wolałbym, żebyśmy byli wyżej w tabeli. Musimy wyeliminować nasze błędy i myśleć o przyszłym sezonie, żeby od początku rozpocząć lepiej. Jeśli chodzi o nasz ostatni mecz, to chcemy go wygrać dla kibiców i zakończyć sezon w dobrym stylu" - powiedział Andres Iniesta o swoim pierwszym sezonie w barwach japońskiego Vissel Kobe.

"Myślę, że potrzebujmy kilku nowych zawodników i przypuszczam, że władze klubu nad tym pracują" - dodał hiszpański pomocnik.

Iniesta dołączył do nowej drużyny po mundialu w Rosji. Vissel Kobe nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Przed ostatnią serią spotkań drużyna Iniesty zajmuje 11. miejsce w tabeli. Były zawodnik Barcelony wystąpił w 13 meczach, w których strzelił dwa gole.