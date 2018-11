Copa Libertadores. Trening Boca Juniors przed meczem z River Plate. Wideo

Cały stadion, czyli prawie 50 tysięcy kibiców – tak, 50 tysięcy kibiców! – oglądało trening piłkarzy Boca Juniors przed decydującym meczem w Copa Libertadores przeciwko największemu rywalowi, River Plate. A to z pewnością nie wszyscy, którzy chcieli to zobaczyć, bo „Xeneizes” mają znacznie więcej zagorzałych fanatyków. Ćwiczenia zostały na chwilę przerwane, gdy jeden z nich przedarł się przez ochronę i wpadł na murawę. Służby porządkowe natychmiast go złapały i chciały wyprowadzić, ale wtedy Carlos Tevez go przygarnął. Jeszcze nigdy obydwie drużyny, których derby są określane jako Superclasico, nie spotkały się w finale największych rozgrywek klubowych w Ameryce Południowej. W pierwszym spotkaniu, przed dwoma tygodniami na legendarnej La Bombonerze, padł remis 2-2. Rewanż w sobotę na El Monumental.