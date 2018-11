Ronald Koeman po meczu z Niemcami (2-2). Wideo

"Znaliśmy system Niemców. Oni tak grali w meczach z Francją i Rosją. Na pewno w pierwszych 45 minutach gospodarze grali agresywniej od nas i byli szybsi, a my mieliśmy trudności z powstrzymaniem ich zawodników ofensywnych. W drugiej połowie walczyliśmy i wywieraliśmy większą presję na rywalach, ale oni wciąż mieli lepsze okazje. Myślę, że charakter i wiara sprawiły, że zdobyliśmy punkt, który dał nam awans do Final Four Ligi Narodów. To dla nas wyróżnienie ponieważ nikt w Holandii nie oczekiwał, że wygramy grupę. Wszyscy myśleli, że zajmiemy trzecie miejsce, a my pokazaliśmy w tym spotkaniu świetny futbol. Pamiętam jak w Holandii mówiono, że to zawsze Niemcy strzelają gole w ostatnich minutach, a to my jesteśmy najszczęśliwszym zespołem tego wieczoru" - powiedział trener reprezentacji Holandii Ronald Koeman po remisie 2-2 z Niemcami w Gelsenkirchen. "Oranje" wywalczyli punkt w ostatnich pięciu minutach, kiedy to Manuela Neuera pokonali Quincy Promes i Virgil van Dijk. Ten wynik sprawił, że to Holendrzy wygrali grupę 1 dywizji A Ligi Narodów i zagrają w Final Four.