Joachim Loew po meczu z Holandią (2-2). Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"Podejście zawodników w tym spotkaniu było bardzo dobre i to jest podstawa, na której możemy budować przyszłość. Ten rok był dla nas dużym rozczarowaniem. Wyobrażaliśmy sobie wszystko inaczej. Do zimowej przerwy podchodzimy w dobrym nastroju, ponieważ widziałem duży potencjał. Piłkarze zrealizowali na boisko to, o czym mówiliśmy i co trenowaliśmy w tym tygodniu. Przez ponad 80 minut było to naprawdę dobrze realizowane. Myślę, że jest do dobry prognostyk na przyszły rok" - powiedział selekcjoner reprezentacji Niemiec Joachim Loew po meczu Ligi Narodów z Holandią. W Gelsenkirchen nasi zachodni sąsiedzie zremisowali 2-2 mimo że prowadzili już 2-0. Niemcy stracili dwa gole w ostatnich pięciu minutach spotkania. Podopieczni Loewa zajęli ostatnie miejsce w grupie 1 i spadli do dywizji B Ligi Narodów.