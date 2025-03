Żyła skreślony przez Thurbichlera, jest komunikat PZN. Oficjalne potwierdzenie

Żyła pominięty w kadrze na Raw Air. Wystąpi za to w Pucharze Kontynentalnym

Nie oznacza to jednak, że w najbliższych dniach nie zobaczymy "Wewióra" na skoczni. Żyła znalazł się w obsadzie na konkurs Pucharu Kontynentalnego w Lahti. Do Finlandii oprócz niego udadzą się Szymon Byrski, Klemens Joniak, Kacper Juroszek, Andrzej Stękała, Adam Niżnik i Kacper Tomasiak.

Zawody cyklu Raw Air odbywać się będą w oparach potężnych kontrowersji związanych z brawurowym oszustwem Norwegów w trakcie mistrzostw świata. Przyznali się oni publicznie do manipulacji przy kombinezonach, co doprowadziło do masowych dyskwalifikacji. Kibice podnieśli natomiast głosy, że zawody w ogóle nie powinny się w tej sytuacji odbyć. Wzywano również do ich bojkotu.