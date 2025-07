W ostatnich tygodniach sytuacja Piotra Zielińskiego nie układa się zbyt dobrze i to zarówno na froncie reprezentacyjnym, jak i klubowym. "Zielu", przy okazji afery z odebraniem Robertowi Lewandowskiemu opaski kapitańskiej, stał się jedną z twarzy kryzysu w kadrze, a t eraz głośno zrobiło się o nim we Włoszech .

Po tym, jak trenerem Interu Mediolan przestał być Simone Inzaghi i po czterech latach zamienił ekipę "Nerazzurrich" na saudyjski Al-Hilal, w ekipie z Lombardii zaszły wielkie zmienay. Przede wszystkim, nowy szkoleniowiec Cristian Chivu ma nie widzieć dla Zielińskiego miejsca w swoich zespole i wiele wskazuje na to, że Polak będzie musiał szukać sobie nowego klubu .

Już pojawiają się nazwiska następców Zielińskiego. We Włoszech aż huczy, problemy Polaka

Sytuacja wydaje się o tyle trudniejsza dla Polaka, że włoska prasa od rana zaczęła się rozpisywać na ten temat, a do dziennikarzy zaczęły docierać już nawet nazwiska zawodników, których Chivu widziałby w składzie zamiast Zielińskiego . To nie wygląda zbyt dobrze dla polskiego pomocnika.

Najwięcej w temacie do powiedzenia ma "La Gazzetta dello Sport". Tamtejsi dziennikarze dotarli do informacji, że miejsce Zielińskiego w ekipie z Mediolanu może zająć jeden z zawodników występujących obecnie w Genoi lub młody gwiazdor Parmy.

Pierwszy z nich to Morten Frendrup . 24-letni Duńczyk, który w Genoi zaliczył olbrzymi progres. Przychodził do Włoch zimą 2022 roku za niecałe 4,5 mln euro, a dziś wyceniany jest na 20 mln .

Drugi to Mandela Keita. Urodzony w 2002 roku Belg rozegrał na włoskich boiskach zdecydowanie mniej spotkań. Do Parmy dołączył przed rozpoczęciem ubiegłego sezonu, jednak pomimo młodego wieku, rozegrał w Serie A 30 spotkań i zalicza się do grona niezwykle perspektywicznych zawodników.