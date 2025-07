W międzyczasie pojawiło się wypożyczenie do Waasland-Beveren, lecz zdecydowanie ważniejszy okazał się transfer do niemieckiej Fortuny Dusseldorf. Dwa sezony na zapleczu Bundesligi dały Piotrowskiemu okazję do regularnej gry, co szybko dostrzegli wysłannicy pozostałych klubów.