Ogłosiła rozstanie z Fissettem, 11 miesięcy i koniec. Media: Wiktorowski wraca do gry

Tomasz Wiktorowski od czasu rozstania z Igą Świątek nie pracował jako trener. W tym czasie jednak nie próżnował. W maju udał się do Paryża, gdzie mogliśmy go słyszeć w roli komentatora Eurosportu w trakcie Roland Garros. Jak donoszą dziennikarze portalu "polski-tenis.pl" wszystko wskazuje na to, że były trener Igi Świątek wkrótce wróci do trenowania. Wiktorowski jest łączony z jedną z największych gwiazd tenisa.