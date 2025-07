Zaskoczenie w Barcelonie. Ter Stegen spakował walizki i wyjechał. Obrał kierunek na Francję

Marc-Andre ter Stegen , pomimo jasnych intencji Barcelony względem jego przyszłości nie zdecydował się na rozstanie z klubem. Ba, zadbał o to, żeby ten nie pozbył się go w letnim oknie transferowym.

Niemiec podjął decyzję o poddaniu się operacji pleców, które od dłuższego czasu uniemożliwiają mu grę na najwyższym poziomie i treningi w pełnym zakresie. Opublikował w tej sprawie nawet specjalne oświadczenie, co wywołało ogromną irytację władz "Dumy Katalonii" . Te oczekiwały, że bramkarz zdecyduje się na zabranie głosu w sprawie operacji w porozumieniu i wspólnie z klubem.

© 2025 Associated Press

AP © 2025 Associated Press

Oficjalnie: Marcus Rashford zawodnikiem FC Barcelony. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Dziennikarze redakcji "AS" poinformowali, że Niemiec postanowił wyjechać do Bordeaux, gdzie na wtorek zaplanowano jego zabieg, sam - bez towarzystwa jakiegokolwiek pracownika klubu. A to praktyka rzadka. Zazwyczaj w przypadku skomplikowanych operacji piłkarzom w podróżach towarzyszą przedstawiciele ich klubów, aby służyć wsparciem, radą, a także być obecnym przy operacji ze względów proceduralnych. Tym samym prawdopodobnie żaden członek służb medycznych Barcy nie będzie nadzorował zabiegu.