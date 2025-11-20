W kraju rywali zawrzało po losowaniu baraży. To napisali o Polsce i Polakach, jest ostrzeżenie

Wszystko już jasne - 20 listopada o godz. 13.00 rozpoczęła się ceremonia losowania baraży MŚ 2026. Najpierw poznaliśmy rozstawienie drużyn w rywalizacji międzykontynentalnej, a potem tej typowo europejskiej.

Wyniki losowania naturalnie spotkały się z wielkim zainteresowaniem również wśród Albańczyków. Tamtejsze media szeroko opisywały to, co czeka ekipę brazylijskiego selekcjonera Sylvinho.

Najciekawsze momenty Albanii w eliminacjach MŚ 2026! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

El. MŚ 2026. Albańczycy rozpisują się ws. meczu z Polską. "Wrzesień 2023 punktem wyjścia"

"Los nie był zbyt łaskawy dla 'Czerwono-Czarnych'. Polska na liście potencjalnych rywali była niewątpliwie najsilniejszą drużyną, nawet mimo tego, że ostatni mecz przeciwko niej wygraliśmy" - wskazano na portalu internetowym stacji telewizyjnej Top Chanel.

"Z reprezentacją Polski rozegraliśmy w sumie 15 meczów w naszej historii, a statystyki nie są dla nas zbyt dobre, nie licząc dwóch zwycięstw i trzech remisów, jeśli można uznać to za jakiś pozytyw. 10 spotkań przegraliśmy" - wyliczono.

"Jednak po ostatnich latach jesteśmy pozytywnie nastawieni i postaramy się, by punktem wyjścia był dla nas mecz z września 2023 roku" - padło przy tym. Albańczycy wygrali wówczas 2:0 i niejako przypieczętowali wtedy zwolnienie Fernando Santosa.

Można to uznać za swoiste ostrzeżenie, że ekipa spod znaku czarnego orła będzie silnie zmotywowana, by dotrzeć do barażowego finału.

El. MŚ 2026. Albania może zagrać dwa mecze w Polsce. "Kuriozum"

"Kuriozum na drodze do mistrzostw świata" - napisała z kolei "Panorama Sport". Jak zwrócono tu uwagę, istnieje opcja, że po meczu z Polską, w przypadku ich wygranej, Albańczycy mogą zagrać z Ukrainą, która... również może wystąpić w roli gospodarza na polskiej ziemi. "Żółto-Niebescy" wszak wszystkie domowe mecze eliminacyjne w grupie rozegrali u nas, w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu i nie można wykluczyć, że ta koncepcja pozostanie utrzymana też w barażach.

"Możemy rozegrać dwa mecze w Polsce w ciągu pięciu dni" - podkreślono, nazywając tę sytuację "absurdalną".

"Mogło być o wiele gorzej, ale na tym poziomie nigdy nie ma łatwych przeciwników" - opisywała z kolei albańska redakcja portalu ABC News. "[Polska] jest przeciwnikiem, którego pokonaliśmy przekonująco w Tiranie, ale któremu ulegaliśmy w Warszawie za czasów Ediego Reji oraz Sylvinho" - stwierdzono, wspominając niedawne potyczki między oboma zespołami.

Półfinał baraży między "Biało-Czerwonymi" i "Czerwono-Czarnymi" odbędzie się 26 marca.

Reprezentacja Polski powalczy o awans na MŚ 2026 poprzez baraże Mateusz Slodkowski - UEFA Getty Images

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban STEFAN KOOPS AFP