Grzegorz Lato przestrzega Polaków przed barażami. "Trzeba sobie zdać sprawę"

Wszystko stało się jasne. Po zajęciu drugiego miejsca w grupie G reprezentacja Polski awansowała do baraży przyszłorocznych mistrzostw świata. W czwartek przed godz. 14:00 poznaliśmy rywala, z którym zagramy w półfinale. Jest nim Albania. Ostatni raz graliśmy z nią 10 września 2023 roku na wyjeździe. Wtedy to gospodarze wygrali 2:0. Trzy dni później z posadą selekcjonera pożegnał się Fernando Santos. Była to pierwsza porażka z Albańczykami od... 1953 roku.

- Ja myślę, że to nie jest złe losowanie. Gramy u siebie. W drugiej parze Szwecja gra z Ukrainą. Jeśli Ukraina zwycięży, to znowu możemy grać u siebie - powiedział Grzegorz Lato, były prezes PZPN i stukrotny reprezentant Polski.

Brutalny faule w eliminacjach MŚ. TOP 4 czerwone kartki dnia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Lato wprost przed barażami kadry Urbana: Musimy poczekać, kogo powoła Jan Urban

Na papierze reprezentacja Polski w starciu z Albanią będzie faworytem - Ale czy zdecydowanym? - dopytałem. - Nie, tylko faworytem. Z Albanią mamy dobry bilans. I powtórzę to jeszcze raz: gramy u siebie - mówi 75-latek.

Czy w tej chwili możemy już wybiegać myślami do potencjalnego starcia z Ukraińcami lub Szwedami? - Na razie musimy martwić się o pierwszy mecz, musimy go wygrać. Jeśli triumfują Szwedzi, czeka nas mecz wyjazdowy. Szwecja jest w kryzysie, ale to bardzo dobry zespół. W przeszłości zawsze ciężko się z nimi grało. Ale tak jak powiedziałem na początku, my się nie martwy o drugi mecz. Martwmy się o to, jak wygrać z Albanią - zaznacza.

Albańczycy niejednokrotnie udowodnili, że nie brakuje im charakteru.

Na pewno będą walczyć. Jak pan sobie przypomina, myśmy się mordowali z Maltą, ale myślę, że jest trochę czasu, żeby to poprawić

Do spotkania pozostało jeszcze kilka miesięcy (26 marca) W piłce to wieczność. Na ten moment trudno rozmawiać o składzie i poszczególnych zawodnikach.

- Musimy poczekać, kogo powoła Jan Urban. Wszystko zależy od tego, kto będzie grał i w jakiej będzie formie. Zobaczymy, czy będziemy grać w najsilniejszym składzie, ktoś może się "wykruszyć", różnie to bywa - słyszymy. Grzegorz Lato zapytany procentowe szanse Polaków na kwalifikację do mundialu nie chciał podawać konkretnych liczb.

- O nie, nie stawiam takich tez. Na razie czekam na mecz z Albanią - odpowiedział krótko. Z koszyka nr 3 równie dobrze mogliśmy trafić na Bośniaków, Irlandczyków lub reprezentantów Kosowa. - Ja panu powiem tak: Z Albanią mamy dobry bilans, ale z drugiej strony trzeba zdać sobie sprawę, że nie można nikogo lekceważyć. Pojechaliśmy na Maltę i już prasa pisała, że wsadzimy 4:0, 5:0, a skończyło się na męczarniach - podsumował nasz rozmówca.

Polacy do tej pory dobrze radzili sobie w barażach Marcin Karczewski / PressFocus/NEWSPIX.PL Newspix.pl

Reprezentacja Polski powalczy o awans na MŚ 2026 poprzez baraże Mateusz Slodkowski - UEFA Getty Images

Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban STEFAN KOOPS AFP