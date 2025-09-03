Partner merytoryczny: Eleven Sports

Już w czwartek, 4 września piłkarska reprezentacja Polski zagra z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Na kilka godzin przed spotkaniem odbyła się oficjalna konferencja prasowa, na której pojawił się Sebastian Szymański i szkoleniowiec, Jan Urban. Pomocnik odpowiedział na kilka pytań, a także wspomniał o swoim pobycie w Feyenoordzie, gdzie grał w sezonie 2022/2023.

Sebastian Szymański
Sebastian SzymańskiGrzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesGetty Images

Już coraz bliżej spotkania piłkarskiej reprezentacji Polski z Holandią w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Mecz ten będzie bardzo ważny szczególnie dla Jana Urbana, dla którego będzie to debiut w roli selekcjonera "Biało-Czerwonych".

Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Michała Probierza, który zrezygnował z tej funkcji po czerwcowym zgrupowaniu. Na kilka godzin przed meczem odbyła się oficjalna konferencja prasowa, gdzie prócz wspomnianego Urbana pojawił się także Sebastian Szymański.

    Pomocnik "na dzień dobry" otrzymał pytanie odnośnie właśnie wydarzeń z czerwca. Jak zdradził wszystko zostało już zostawione.

    - Wszystko to, co za nami zostawiliśmy już. Mamy nowego trenera, jest lekka świeżość w naszej drużynie, jest nowa wizja gry i jutro postaramy się uwzględnić te detale, nad którymi pracowaliśmy w tym krótkim czasie - powiedział.

    Szymański wprost o stadionie, wspomnienia aktualne

    Co ciekawe, spotkanie odbędzie się Rotterdamie, a dokładniej na stadionie tamtejszego Feyenoordu. 26-latek spędził tam sezon 2022/2023 i zdecydowanie może uznać go za bardzo udany. W 40 spotkaniach zaliczył 10 goli i siedem asyst, a całą kampanię zakończył zdobyciem mistrzostwa Holandii. Zapytany o wspomnienia z miasta odpowiedział wprost.

    Mój pobyt w Rotterdamie zawsze będę go wspominał, jako pozytywną historię w moim życiu. Powrót tutaj i granie na tym stadionie, to zawsze miłe uczucie. Miałem super czas tutaj, jako drużyna zdobyliśmy mistrzostwo, więc można powiedzieć, że zrobiłem swoją robotę i jestem z tego czasu bardzo zadowolony
    skomentował.

    Gracz wspomniał także o samym stadionie. Zaznaczył, że pamięta, jaka panuje tu atmosfera i wie czego można się spodziewać.

    - Znajomość stadionu, atmosfery, jaka może panować na jutrzejszym meczu jest bardzo ważna i wiem czego się spodziewać. Chcę, żeby te wspomnienia trwały razem z reprezentacją Polski i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak było - mówił.

    Spotkanie Holandia - Polska odbędzie się już w czwartek. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

    Jak zagramy z Holandią? Możliwy skład reprezentacji PolskiPolsat SportPolsat Sport

    Sebastian Szymański i Nicola Zalewski
    Sebastian Szymański i Nicola ZalewskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Piotr Zieliński, Paweł Dawidowicz i Sebastian Szymański
    Piotr Zieliński, Paweł Dawidowicz i Sebastian SzymańskiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

