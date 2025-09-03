Urbański poza reprezentacją. Znamy kulisy decyzji. Brzęczek wszystko wyjaśnił

Kacper Urbański nieco ponad rok temu stanowił o sile seniorskiej reprezentacji Polski. Wychowanek Lechii Gdańsk przebił się do drużyny prowadzonej wówczas przez Michała Probierza i na mistrzostwach Europy wyszedł w pierwszym składzie na inauguracyjne spotkanie turnieju przeciwko Holandii. Po samym turnieju przyszły także sukcesy w barwach włoskiej Bolonii.

18 września 2024 roku Urbański zadebiutował w rozgrywkach Ligi Mistrzów, wchodząc z ławki na kilkanaście minut w meczu przeciwko ukraińskiemu Szachtarowi Donieck. Kilkanaście dni później Polak wyszedł w pierwszym składzie na spotkanie przeciwko Liverpoolowi na legendarnym Anfield. Od tego momentu niestety sytuacja naszego kadrowicza zaczęła się psuć.

Trudna sytuacja Urbańskiego. Brzęczek wyjaśnia

Urbański przestał grać, a w poszukiwaniu minut zimą udał się na wypożyczenie do AC Monza. Tam tak naprawdę niestety niewiele się jednak zmieniło i wciąż bardzo wyraźnie brakowało mu minut. To poskutkowało brakiem powołań od Michała Probierza, a latem 20-latek rozpoczął poszukiwania nowego klubu. Był blisko przenosin do hiszpańskiej Majorki, ale zasady finansowego fair-play La Liga zamknęły drogę do tego ruchu. W związku z tym Polak wrócił do Ekstraklasy i podpisał kontrakt z Legią Warszawa.

Nie dostał powołania na premierowe zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana, a jedynie do kadry U-21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Selekcjoner młodzieżówki precyzyjnie wyjaśnił, dlaczego tak się stało. - Między mną, trenerem Urbanem, dyrektorem sportowym i samym Kacprem Urbańskim była gorąca linia. Bardzo chciałem powołać Kacpra, ale na bieżąco rozmawialiśmy, w ostatnich tygodniach Kacper trenował indywidualnie w grupie, nie był w pełnym treningu z drużyną - rozpoczął Brzęczek na konferencji prasowej.

- Dlatego jestem przekonany, że lepszą decyzją było danie mu czasu, zaraz w Legii wejdzie w rytm meczowy. Kacper wróci do reprezentacji. Do nas na pewno, ale zdaję sobie sprawę, że kiedy wróci do dyspozycji, to jego potencjał sprawia, że będzie bliżej pierwszej reprezentacji. Wspólnie podjęliśmy decyzję, żeby Kacper spokojnie zmienił klub i zaczął w nim treningi. Życzę mu powodzenia, dla niego i Legii to dobry ruch - skwitował. Wydaje się więc, że jeśli Urbański wróci do gry, to powinniśmy zobaczyć go także pod wodzą Jana Urbana.

Kacper Urbański Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Kamil PIKLIKIEWICZ/ Lukasz Gdak/East News Kamil PIKLIKIEWICZ/ Lukasz Gdak/East News East News

Kacper Urbański FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP