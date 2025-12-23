Grbić już w grudniu ogłasza ws. Polaków. Kibice nie zapomną, odważnie

Nasza kadra pod batutą Nikoli Grbicia zdobywa medale na najważniejszych imprezach jak na zawołanie. Co prawda poprzedni selekcjonerzy również cieszyli się spektakularnymi sukcesami, ale zawsze zawodnikom brakowało czegoś ekstra podczas igrzysk olimpijskich. Słynna klątwa została wreszcie przełamana w Paryżu. "Biało-Czerwoni" nad Sekwaną dotarli aż do finału, gdzie przegrali dopiero z gospodarzami zmagań. Kibice i tak byli przeszczęśliwi, dodatkowo w przyszłości liczą na więcej. Najbliższa okazja na kolejny krążek? Los Angeles 2028.

Misja związana z amerykańskimi zawodami już trwa. Nikola Grbić jeździ po różnych halach i ogląda podopiecznych w akcji podczas spotkań ligowych. Przy okazji od czasu do czasu udziela wywiadów. Ostatnio szkoleniowiec porozmawiał z portalem "sport.pl". Ze strony Serba na samym początku padła ważna deklaracja odnośnie igrzysk olimpijskich "Możliwości wywalczenia awansu jest wiele. Pierwszą są mistrzostwa Europy, kolejną mistrzostwa świata w Polsce w 2027 roku, a następną ranking" - przyznał na wstępie 52-latek.

Nikola Grbić jest tego pewny. Polscy siatkarze polecą na igrzyska olimpijskie

A następnie zademonstrował sporą pewność siebie. "Zakwalifikujemy się, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. A jest jeszcze wiele rzeczy, które muszę wziąć pod uwagę. Muszę obserwować, jak sobie radzą moi zawodnicy, czy mają kłopoty zdrowotne, jak układa się dla nich sezon" - ogłosił. Nie zmienia to jednak faktu, że należy zachować czujność. "Muszę zadbać o równowagę przy uwzględnieniu odpoczynku chłopakom, którzy grają więcej i zwykle występują u nas podczas kluczowej fazy turniejów oraz wprowadzaniu nowych zawodników, którzy mają się dzięki temu rozwijać. To nie jest łatwe, ale musi zostać zrobione" - dodał.

Póki co Serba zapewne rozpiera duma. "Biało-Czerwoni" doskonale poczynają sobie w PlusLidze oraz innych prestiżowych ligach, dzięki czemu ten w sezonie reprezentacyjnym nie powinien narzekać na brak wyboru.

