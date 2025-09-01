Holandia - Polska w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 04 września 2025 godz. 20:45Od ostatniego meczu reprezentacji Polski w piłce nożnej minęły niecałe trzy miesiące, w których sporo się działo. „Biało-Czerwoni” pod wodzą już nowego trenera Jana Urbana rozegrają mecz z Holandią. Dodatkowo do roli kapitana przywrócony został Robert Lewandowski, który powrócił do kadry po konflikcie z Michałem Probierzem. Holendrzy to bez wątpienia najtrudniejszy przeciwnik naszej grupy, z którym niezwykle trudno będzie wygrać. Zapraszamy na relację na żywo.