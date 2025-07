Przesądzony los polskiego klubu. Zapadła kolejna decyzja, nie ma już odwrotu

Wisła Puławy przez lata była klubem rozpoznawalnym na mapie piłkarskiej Polski. W ostatnim czasie występowali głównie na poziomie II ligi, lecz w sezonie 2016/17 przytrafił im się historyczny awans na zaplecze Ekstraklasy. Jeszcze w sezonie 2022/23 Wisła do ostatnich dni walczyła o drugi w historii awans do I ligi . Wówczas się nie udało, a w półfinale baraży zbyt mocny okazał się Stomil Olsztyn, który swoją drogą na dniach rozpocznie zmagania w IV lidze.

Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy Wisła Puławy będzie w stanie w ogóle przystąpić do rozgrywek II ligi w sezonie 2024/25. Desperackim ruchem było przełożenie meczu pierwszej kolejki z rezerwami Zagłębia Lubin. Ostatecznie udało się uratować klub, jednak sytuacja finansowa wciąż nie była najlepsza. Nie umknęło to uwadze PZPN, który w trakcie sezonu nie tylko zawiesił licencję klubu, ale również ukarał go odjęciem dwóch punktów. Wisła na zakończenie zmagań zajęła 15. miejsce, co oznaczało konieczność walki o utrzymanie w barażach.