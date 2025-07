Jeden stopień w plusie, wichura i deszcz. Lech pisał swoją historię na Islandii

Lech Poznań znakomicie zaczął tę edycję europejskich pucharów - przy Bułgarskiej osiem dni temu rozbił Breidablik Kópavogur 7:1 (5:1) . I to właściwie powinno rozstrzygnąć losy dwumeczu, bo mistrz Polski to jednak nie mistrz Albanii, któremu Islandczycy na swoim maleńkim stadionie wbili w poprzedniej rundzie pięć bramek, a mogli i więcej.

Rewanż w środę na kameralnym obiekcie użytkowanym przez Breidablik (początek o godz. 20.30) ma więc mniejsze znaczenie dla poznańskiego klubu niż się początkowo wydawało, że może mieć. I zapewne nawet trzecia z rzędu porażka na wyspie może zostać przyjęta ze zrozumieniem, choć przecież Lech walczy też o punkty dla federacji do rankingu UEFA, na czym w przyszłości sam może skorzystać. Trener Niels Frederiksen zabrał jednak do Kópavogur większość podstawowych graczy, choć i tak w meczowym składzie można spodziewać się rewolucji.

Wtedy zespół prowadził już Wojciech Łazarek , Lech wygrał finał Pucharu Polski z Pogonią Szczecin 1:0, dzięki temu mógł pokazać się na kontynencie. Między losowaniem i pierwszym starciem z Islandczykami minęły... dwa miesiące - dziś to nie do pomyślenia. W Lechu nie posiadano wiedzy o egzotycznym rywalu, który... miał większe ogranie w europejskich pucharach.

Mecz skończył się przed godz. 22 polskiego czasu, ale poranne gazety... nie podały tego wyniku. Bo nikt w Polsce go nie znał. Dostęp do informacji był opóźniony, na Islandię nie poleciał żaden dziennikarz, kibice dzwonili do redakcji. "Przez cały wieczór i od wczesnych godzin rannych zablokowane były nasze telefony. Sympatycy futbolu dzwonili nawet do drukarni" - cytował "Gazetę Poznańską" Romuald Staniewicz w poświęconym Lechowi tomiku Encyklopedii Fuji.