Bramkarz na wylocie z Barcelony, klub czeka tylko na jedno. Szczęsny i Pena w centrum problemu

Dotyczy to m.in. pożegnania niektórych graczy - czy to w ramach wypożyczeń, czy transferów definitywnych, tak jak w przypadku Pablo Torre czy Paua Victora. Na krótkiej liście futbolistów na wylocie jest również chociażby Inaki Pena .

"Blaugrana" bowiem nie ma zamiaru nigdzie wypuścić golkipera do czasu, aż nie będzie mieć absolutnej pewności co do rejestracji Joana Garcii i Wojciecha Szczęsnego - na ten moment Pena pozostaje bowiem jedynym zarejestrowanym - i zdolnym do gry - bramkarzem FCB. Marc-Andre ter Stegen, który niedawno przeszedł operację pleców, na murawę wyjdzie najwcześniej za kilka miesięcy.