Niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle rozbudził nasze nadzieje na udany występ Polaków w Klingenthal. W piątek jednak Biało-Czerwoni nie pokazali argumentów, które przemówiłyby za tym, że mogą odegrać znaczące role w Niemczech. To jednak były tylko treningi i kwalifikacje, a jednak w zawodach może być zupełnie inaczej. To będzie nowe rozdanie, dlatego nie ma co przedwcześnie wyrokować, bo Wisła pokazała nam, że nawet po najgorszym konkursie, można odbić się od dna.

Nie były to udane kwalifikacje dla polskich skoczków w Klingenthal. Najlepszym naszym zawodnikiem był Piotr Żyła, który zajął dopiero 21. miejsce. On z kolei miał problemy w seriach treningowych. Za to nieźle w nich skakali Kacper Tomasiak i Kamil Stoch. Po piątku na Vogtland Arenie kłopoty z głosem może mieć trener kadry Maciej Maciusiak, bo musiał się trochę nakrzyczeć.

Klingenthal przywitało skoczków "typowo zimową" aurą. Temperatura oscylowała w granicach plus dwóch stopni Celsjusza, a poza śniegowym jęzorem na skoczni, dookoła było zielono. W takich warunkach organizatorom bardzo trudno było przygotować perfekcyjnie zeskok i zawodnicy nieco narzekali na niego. Przede wszystkim trzeba było bardzo uważać przy lądowaniu i odjeździe, bo widać było, że narty mocno skakały.

Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra ZniszczołaPolsat Sport

Maciej Maciusiak krzyczał, a Piotr Żyła miał problemy z równowagą

Do tego wszystkiego doszła mgła, która szczególnie dała się we znaki w pierwszej serii treningowej. Skoczkowie nie wiedzieli machnięcia chorągiewką trenera, więc ten na wszelki wypadek krzyczał jeszcze, że mogą jechać. To wyćwiczony znak na skoczni w takich warunkach.

Najlepszym z Polaków w kwalifikacjach był Żyła, który jednak miał problemy w treningach. Zresztą w serii punktowanej też nie błysnął, bo dobry skok wystarczył do 21. miejsca.

- W seriach treningowych miałem problemy z balansem. Chwiało mnie, jakbym coś popił, a przecież nic nie piłem. Była energia, ale pojawił się kłopot z równowagą. W kwalifikacjach też mnie "dzióbło", ale tylko raz - mówił Żyła, który w kwalifikacjach otrzymał niskie noty za styl, bo źle wylądował skok.

Gdyby nie to, byłby kilka pozycji wyżej. Skoczek z Wisły, który mieszka teraz w Ustroniu, był jednak zadowolony z pracy, jaką wykonał w Klingenthal.

Cały czas trzymam ten fajny mentalny stan na skoczni. I to mnie bardzo cieszy
przyznał.

    Paweł Wąsek mógł śmiać się z siebie. Im dalej w las, tym było gorzej

    Nieźle dzień na skoczni w Klingenthal rozpoczął Paweł Wąsek. Poleciał prawie pod punkt HS, znajdujący się na 140. metrze (uzyskał 136 m), co było 20. wynikiem pierwszej serii treningowej. Im dalej jednak w las, tym było gorzej u 26-latka, który ledwo zakwalifikował się do konkursu. Po zawodach przyznał jednak, że mógł się śmiać tylko z siebie, bo popełnił głupi błąd.

    - W treningach skakałem na limicie w pozycji dojazdowej, jeśli chodzi o balans. Wiedziałem, że niewiele brakuje do tego, żeby przedobrzyć. I w kwalifikacjach właśnie do tego doszło. W przejściu całkiem straciłem balans i na moje czucie wszystko poleciało do przodu. W ogóle nie poszło to w próg. Poleciałem tylko z samej prędkości, kompletnie bez wysokości - tłumaczył Wąsek.

    Maciej Kot i Piotr Żyła odbyli podróż w czasie. Wrócili do czasów Stefana Horngachera

    Dobry dzień na skoczni miał Maciej Kot. Jego skoki pozwalają myśleć o kolejnych punktach PŚ w tym sezonie.

    - Zadanie wykonane, bo w piątek najważniejsza jest kwalifikacje, ale też chodziło o to, by jak najszybciej złapać czucie na nowej skoczni. Zresztą przez cały poprzedni miesiąc nad tym pracowaliśmy, by zmieniając obiekt, nie zmieniać pozycji. I to dobrze zadziałało. Celem jest zatem skakanie od pierwszego skoku na swoim poziomie - mówił Kot, który zajął 28. miejsce w kwalifikacjach, a w pierwszym treningu był 24.

    Zakopiańczyk wspominał o rozmowie z Piotrem Żyłą. Obaj przenieśli się nieco w czasie i wrócili myślami do czasów, gdy trenerem kadry był Stefan Horngacher.

    Na razie nie ma u nas jeszcze tego, że odpuszczamy nieco treningi. To przyjdzie wraz z większą pewnością siebie i większą swobodą na skoczni. Stefan Horngacher, kiedy był naszym trenerem, to mówił, że na trening i kwalifikacje to nawet nie potrzebujemy się rozgrzewać zbytnio. Wystarczy na tyle, by przyjąć dobrą pozycję. Siłę i najlepszy kombinezon mieliśmy zostawić na zawody. To były jednak inne czasy. Teraz skoki są bardziej wyrównane
    powiedział Kot.

    - Rozmawialiśmy z Maćkiem o tych czasach, ale stwierdziłem, że nie będę oszczędzał kombinezonu na konkurs, bo w Ruce aż zanadto go oszczędzałem. To były inne czasy. Teraz trzeba skakać, jak leci - śmiał się Żyła, nawiązując do tego, że w Finlandii za wiele nie poskakał.

    Nadal nie zachwyca Dawid Kubacki, który miał okazję w tygodniu przeprowadzić trening na Wielkiej Krokwi. Nasz skoczek przyznał jednak, że klaruje się u niego przepis na dobry skok.

    - Moje piątkowe skoki nie były super, ale miały zalążek dobrego skoku. Na pewno nie będę robił nic na siłę w Klingenthal, bo już wiele razy tak robiłem i potem obracało się to przeciwko mnie, kiedy chciałem przeskoczyć pewne etapy. Dlatego spokojnie do tego podchodzę, bo często siła razy błąd nie przynosi oczekiwanego efektu - zdradził nasz znakomity skoczek.

      Co trapi Kamil Stocha? Kacper Tomasiak zrobił to jako jedyny z Polaków

      W Klingenthal lepiej niż w Wiśle radził sobie Stoch, ale wciąż widać, że coś u tego skoczka nie gra. Nawet w rozmowach z mediami zaczyna mu już brakować luzu. To pewnie wina tego, że coś go trapi.

      Na Vogtland Arenie nie błyszczał. W drugim treningu był jednak najlepszym z Polaków, zajmując 16. miejsce. W kwalifikacjach był 24.

      Moje skoki były w porządku. Było zatem dobrze. A to znaczy, że było lepiej niż źle. Każdy z tych piątkowych skoków pokazał mi, że znowu zrobiłem mały krok do przodu w porównaniu do tego, co było w Wiśle. Cieszę się z tego, że czułem te skoki
      krótko skomentował Stoch dzień na skoczni.

      Tradycyjnie już solidną dyspozycję prezentował Tomasiak. Obie serie treningowe - jako jedyny z Polaków - ukończył w "20". Był 19. i 17. W kwalifikacjach zajął z kolei 29. pozycję.

      To właśnie w Klingenthal 18-latek wbił się pod koniec października do światowej czołówki.

      - Myślę, że w porównaniu do tamtych konkursów, to teraz było gorzej na progu, ale z kolei o wiele lepiej w locie. Miałem w piątek lekkie problemy z odbiciem. Nie było ono takie fajne, jak w Wiśle. Myślę jednak, że w sobotę będzie już o wiele lepiej - mówił Tomasiak, który w kadrze uchodzi za śpiocha.

      Sobotni konkurs (13 grudnia) w Klingenthal został zaplanowany na godz. 15.45.

      Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

