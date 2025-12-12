Zniszczoł w ogniu krytyki. W końcu przyszła odpowiedź. Polak na podium
Aleksander Zniszczoł przeżywa bardzo trudny czas. Presja, jaką narzucił na siebie po słowach na temat Thomasa Thurnbichlera niestety wyraźnie go przygniotła i forma Polaka daleka jest od tej, dzięki której w przeszłości walczył o podia Pucharu Świata. Być może w piątkowy wieczór nastąpił przełom. Nasz skoczek bowiem pierwszy raz w tym sezonie zajął miejsce w najlepszej trójce.
Aleksander Zniszczoł wspólnie z Dawidem Kubackim zdawali się najbardziej cieszyć ze zmiany trenera polskich skoczków po ostatnim konkursie w Planicy w poprzednim sezonie. Thomasa Thurnbichlera zastąpił jego dotychczasowy asystent, a więc Maciej Maciusiak. Zniszczoł i Kubacki ten ruch sobie chwalili.
W wywiadach przyznawali, że praca z Austriakiem w końcowych etapach przestała być dla nich odpowiednia. W związku z tym obaj panowie w nowy sezon Pucharu Świata weszli z dodatkową presją, którą sami narzucili na swoje barki. Oprócz naturalnych oczekiwań kibiców, trzeba było także potwierdzić słuszność tej zmiany wynikami.
Zniszczoł na podium. Fiński przełom?
O ile Kubacki prezentuje poziom, który pozwala mu walczyć o punkty w Pucharze Świata, o tyle Zniszczoł jak na razie wyglądał w tym sezonie fatalnie. Czarę goryczy przelały występy w Wiśle, po których to nasz skoczek został zamieniony w kadrze przez Macieja Kota i do Klingenthal nie poleciał.
Zniszczoł wybrał się z zapleczem naszej reprezentacji do Kussamo, aby tam walczyć o punkty Pucharu Kontynentalnego. W piątek odbyły się dwie serie treningowe i w obu Zniszczoł w końcu wypadł dobrze. Ta pierwsza zakończyła się dla niego miejscem dziewiątym po lądowaniu na odległości 118,5. metra.
To, co najlepsze dla Polaka wydarzyło się jednak kilkadziesiąt minut później - w drugim skoku treningowym. Ten zakończył się dla Olka dokładnie czternaście metrów dalej. Taki wynik przy minimalnym odjęciu punktów za wiatr oznaczał, że Zniszczoł uplasuje się na podium, a konkretnie jego drugi miejscu z notą identyczną, jak Maximilian Ortner.