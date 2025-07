Oficjalnie: Lewandowski czekał na transfer, a tu nagle Bayern ogłasza. "Podkradli" go Barcelonie

W końcu do gry o transfer Kolumbijczyka wkroczył również Bayern Monachium. Finalnie mistrzowie Hiszpanii postawili na wypożyczenie Marcusa Rashforda, przez co przenosiny Diaza do klubu z Bawarii stały praktycznie przesądzone. Na oficjalny komunikat musieliśmy poczekać do środy 30 lipca.

- Jestem bardzo szczęśliwy, bycie częścią FC Bayern wiele dla mnie znaczy - to jeden z największych klubów na świecie. Chcę pomóc mojej nowej drużynie moim sposobem gry w piłkę nożną i moim charakterem. Moim celem jest zdobycie wszystkich możliwych tytułów i do tego będziemy dążyć każdego dnia jako zespół - mówi były już zawodnik mistrzów Anglii w rozmowie z klubowymi mediami Bayernu.

Luis Diaz to wychowanek kolumbijskiego Barranquilla FC. Stamtąd w 2017 roku wykupił go Junior FC, po czym dwa lata później trafił do FC Porto za ponad siedem milionów euro. To właśnie w portugalskim zespole Diaz rozwinął się do tego stopnia, że w 2022 roku Liverpool zapłacił za niego niemal 50 milionów euro. 28-latek spędził na Anfield trzy sezony. To przełożyło się na 148 rozegranych meczów, 41 strzelnych goli i 23 zanotowane asysty.