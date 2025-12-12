Partner merytoryczny: Eleven Sports

Demolka w starciu mistrzyń olimpijskich. Holandia czekała na ten mecz. Oto drugi finalista

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aktualizacja

Gdy cztery dni temu w Ahoy Arenie w Rotterdamie Polska kończyła swój mecz z Austrią, w potężnym obiekcie kibice nie okazywali emocji, mecz ich średnio interesował, czekali na starcie swojej Holandii z Francją. Do dziś "Pomarańczowe" błyszczały, szły przez turniej w imponującym stylu. Aż w końcu trafiły na największą potęgę - Norwegię. I Ahoy Arena została uciszona. To był pokaz mocy. Dość szybko okazało się, z kim Niemki zagrają o złoto.

Zawodniczka w pomarańczowym stroju wykonuje rzut piłką ręczną podczas meczu, walcząc z dwiema przeciwniczkami w białych koszulkach, w dynamicznej sportowej akcji.
Estavana Polman, mistrzyni świata z 2019 roku, nie powtórzy sukcesu w mundialu rozgrywanym w jej HolandiiJOHN THYSAFP

W mistrzostwach świata w Niemczech i Holandii Norwegia była do dziś niepokonana - i to żadna sensacja nie jest. Nie jest to nawet niespodzianka, bo podobnej sytuacji można było po prostu oczekiwać. Ale że taki sam status miała do piątku Holandia - już trochę może zaskakiwać. Zwłaszcza że wygrała już z Francją, broniącą mistrzowskiego tytułu, a w ćwierćfinale - dość pewnie - z coraz lepszym zespołem Węgier.

Prawdziwy sprawdzian, czy ten zespół stać na złoty medal, miał jednak nastąpić dziś. W starciu z dream teamem, który w przeciwieństwie do Francji, występuje na mundialu w niemal najmocniejszym składzie.

    I przez kwadrans takie to spotkanie było: dziewięć tysięcy kibiców w Ahoy Arenie niosło Holenderki.

    A później mistrzynie pokazały wielką klasę.

    Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Niemcy w finale. Dołączyć miał lepszy z pary Holandia - Norwegia

    W 14. minucie drugiego półfinału Estavana Polman trafiła na 7:7 - i to był ważny moment w tym spotkaniu. Oba ćwierćfinały w Rotterdamie, ale też wcześniejszy mecz Niemek z Francuzkami w półfinale wyglądały podobnie. Równy kwadrans, a później ucieczka jednej z drużyn na kilka bramek. I przewaga ta wystarczała do samego końca.

    Za całą ofensywną grę odpowiedzialny był duet Nora Mørk - Henny Reistad. Ta pierwsza wykonywała też karne, ta druga posyłała bomby z drugiej linii. Zdobyły pierwszych osiem bramek dla Norwegii, dopiero w 16. minucie ich serię przerwała Thale Rushfeldt Deila - na 9:7. Wtedy jeszcze w bramce włączyła się Katrine Lunde. Bramkarka legendarna, której pewnie cała szafa w domu nie wystarcza na schowanie wszystkich medali. Ma 45 lat i wygrane wszystko co tylko możliwe.

    Zawodniczka piłki ręcznej w bramce podnosi ręce do obrony, naprzeciwko niej przeciwniczka przygotowuje się do rzutu piłką, a w tle widownia wypełniona kibicami.
    Rzuca Nora Mork, broni Yara Ten HolteANP Iris van den BroekPAP/EPA

    Norweżki prezentowały galaktyczną piłkę ręczną. Momentalnie przechodziły do kontr, a w ataku pozycyjnym szalała Reistad. W pierwszej połowie oddała siedem rzutów, wszystkie wpadły do bramki. A w 28. minucie jej zespół prowadził 17:12.

    Holenderki nie grały może źle, tworzyły sobie sytuacje. Tyle że to było za mało, bo jeszcze musiały pokonać Lunde. Choć i Yara Ten Holde błysnęła w końcu przy rzucie karnym Mørk.

    Jeśli ktoś myślał, że Norweżki zaczną się choć trochę oszczędzać, był w błędzie. Już w pierwszej akcji Lunde obroniła rzut Holenderki i natychmiast zagrała piłkę przez całe boisko, Anniken Wollik pokonała Ten Holte. W 34. minucie mistrzynie olimpijskie prowadziły już 21:15, emocje na trybunach Ahoy Areny zaczęły gasnąć. A bynajmniej nie był to koniec.

    Intensywna walka podczas meczu piłki ręcznej kobiet, zawodniczka w białej koszulce rzuca piłkę, jednocześnie będąc blokowaną przez przeciwniczkę w pomarańczowym stroju. W tle rozmazana publiczność i kolorowe światła hali sportowej.
    Henny ReistadJOHN THYSAFP

    Norweżki uciekły na siedem trafień, Dione Housheer pierwszy raz zmarnowała rzut karny. Szwedzki trener Holenderek Henrik Signell jeszcze próbował coś zmienić, zachęcał swoje podopieczne do gry na zwodzie, do indywidualnych wejść. To co działało przez cały turniej, dziś nie mogło doprowadzić do sukcesu. Gdy Norwegia uciekła na 24:15, było po meczu. Tak się przynajmniej wydawało.

    W grę Norweżek wdało się jednak rozprężenie, jakby były zbyt pewne. W 46. minucie mistrzynie olimpijskie prowadziły tylko 25:21, przegrały ostatni fragment 1:6. I ich trener Ole Gjekstad poprosił o czas.

    To wystarczyło, za moment kibice w hali w Rotterdamie znów byli zrezygnowani. Gdy w 56. minucie Reistad trafiła z karnego, jej zespół prowadził 32:23. Skończyło się na 35:25.

    Norwegia dołączyła więc do Niemiec. Te zespoły zmierzą się w niedzielnym finale mistrzostw świata. W starciu o brąz dojdzie do rewanżu Francji i Holandii.

    Holandia - Norwegia 25:35 (14:18)

    Holandia: Ten Holte (3/21 - 14 proc.), Duijndam (4/21 - 19 proc.) - Housheer 6 (3/4 z karnych), Polman 6, Malestein 3, Nusser 2, Freriks 2, Abbingh 1, van Vetering 1, Sprengers 1, Maarschalkerweerd 1, Vollebregt 1, van der Vliet 1, van Maurik, van der Helm, Dulfer.

    Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 3/4.

    Norwegia: Lunde (9/30 - 30 proc.), Raasok (2/5 - 40 proc.) - Reistad 10 (2/2 z karnych), Mork 5 (3/5), Kristiansen 3, Aardahl 3, Ingstad 3, T.R. Delia 3, Wollik 3, Skogrand 1, Aune 1, Breistol 1, Bakkerud 1, Hovden 1, L.R. Delia, Henriksen.

    Kary: 8 minut. Rzuty karne: 57.

    Mistrzostwa Świata (K)
    Półfinały
    12.12.2025
    20:45
    Zakończony
    Angela Malestein
    2' , 40' , 45'
    Dione Housheer
    4' , 13' , 20' , 26' , 29' , 32'
    Larissa Nusser
    5' , 9'
    Estavana Polman
    6' , 14' , 22' , 25' , 46' , 51'
    Bo van Wetering
    19'
    Merel Freriks
    30' , 55'
    R. Maarschalkerweerd
    41'
    Lois Abbingh
    43'
    Nikita van der Vliet
    45'
    Zoe Sprengers
    56'
    Kelly Vollebregt
    58'
    Henny Reistad
    1' , 2' , 6' , 11' , 15' , 18' , 20' , 49' , 54' , 56'
    Nora Mork
    4' , 7' , 10' , 48' , 52'
    Thale Rushfeldt
    16' , 27' , 43'
    Emilie Hovden
    18'
    Vilde Ingstad
    21' , 25' , 29'
    Anniken Wollik
    26' , 31' , 33'
    Veronica Kristiansen
    30' , 58' , 60'
    Stine Skogrand
    34'
    Maren Aardahl
    35' , 50' , 51'
    Ingvild Bakkerud
    38'
    Malin Aune
    39'
    Kristine Breistol
    59'
