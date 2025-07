Zwrot akcji w sprawie opaski. Lewandowski już wie. Jasna decyzja trenera

To zespół zawsze decyduje o obsadzie grona kapitanów, tak jak to było w przeszłości. Zwykle dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu

Na wybory nowego kapitana "Dumy Katalonii" ze sporą dawką nadziei czekać może Robert Lewandowski , który już kilka dni wcześniej został wskazany przez katalońskie media jako jeden z głównych kandydatów do przejęcia schedy po ter Stegenie lub chociaż dołączenia do grona rady kapitańskiej. Mamy tu jednak do czynienia z pewnym zwrotem akcji, bo jak donosili dziennikarze "Mundo Deportivo", opaska niemal na pewno zostanie odebrana ter Stegenowi. A tak Niemiec zostanie poddany "wotum zaufania" w wewnątrz szatni.

Sprawa rehabilitacji ter Stegena będzie rzecz jasna wnikliwie śledzona. Sam Niemiec przekazał wcześniej, że zabieg wykluczy go z gry na trzy miesiące. FC Barcelona może natomiast liczyć na to, że jego absencja przedłuży się chociaż o miesiąc. Dzięki temu władze "Dumy Katalonii" mogłyby wykorzystać kwotę 80 procent pensji 33-latka na rejestrację nowych piłkarzy. Na ponowne wpisanie na listę piłkarzy zgłoszonych do rozgrywek La Liga oczekuje między innymi Wojciech Szczęsny. Temat powrotu Marc-Andre ter Stegena do gry będzie rozpatrywany przez specjalną komisję La Liga.