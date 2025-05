Coraz bliżej odejścia Kiwiora? Gigant wkroczył do gry, padł sensacyjny kierunek

Jeszcze kilka tygodni temu mało kto by uwierzył w to, że Jakub Kiwior stanie się ważnym graczem wyjściowej jedenastki Arsenalu. Kwiecień należy jednak do reprezentanta Polski, który skorzystał na kontuzjach kolegów z bloku obronnego. Stoper prezentuje na tyle dobrą dyspozycję, że wzbudził zainteresowanie wielu topowych klubów. W ostatnich dniach padł prawdziwie sensacyjny dla Kiwiora kierunek transferowy.