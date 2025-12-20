KSW 113: O której? Gdzie oglądać galę? Cena PPV. Transmisja stream online

Wielkimi krokami nadchodzi 113 gala KSW, podczas której nie zabraknie walki o tytuł, interesujących debiutów i wielkich powrotów. W klatce znów zawalczy m.in. Artur Szpilka, a bronić pasa wagi półśredniej będzie Adrian Bartosiński. Oprócz niego o tytuł powalczą także broniący pasa wagi średniej Paweł Pawlak.

113 gala odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi. Wśród gwiazd, które zawalczą przed tamtejszą publicznością są także tyczkarz, Piotr Lisek, czy zapaśnik Damian Janikowski. Ten pierwszy musiał sporo poświęcić, by móc skupić się na treningach przed walką dla KSW.

O której KSW 113? Gdzie oglądać? Transmisja PPV. Cena - ile kosztuje dostęp?

Prawa do pokazywania KSW w naszym kraju ma Canal+. właśnie na platformie online tego nadawcy można wykupić dostęp PPV. Istnieją trzy warianty kupna. Pierwszy kosztuje 49 zł, jest jednocześnie miesięczną subskrypcją serwisu canalplus.com. Drugi to wydatek rzędu 59 zł, jest to jednorazowy dostęp, choć umożliwiający oglądanie przez miesiąc filmów i seriali. Z kolei 69 zł to cena za ofertę, do której dołączono subskrypcję pakietu "Super Sport".

Jeśli ktoś przebywa poza granicami Polski, może wykupić PPV poprzez KSWTV.com. W dalszym ciągu funkcjonuje ten wariant, na wymienionej stronie zamawia się typowy jednorazowy dostęp.

Gala XTB KSW 113 odbędzie się w sobotę 20 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi. Pierwsze trzy walki będą jednak dostępne za darmo na oficjalnym profilu YouTube KSW. Start pierwszego boju przewidziany jest na godzinę 19:00. Około 20:00 transmisja przeniesie się już do systemu PPV.

Artur Szpilka AFP

Piotr Lisek LUKASZ SZELAG/REPORTER East News

Adrian Bartosiński Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP