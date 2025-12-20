Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której skoki w Engelbergu dzisiaj? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Skocznia w Engelbergu to jeden z ulubionych obiektów polskich skoczków. Kamil Stoch stawał tu na podium aż 10 razy, co nie udało mu się w żadnej innej lokalizacji. O której godzinie skoki dzisiaj? Gdzie oglądać PŚ w Engelbergu? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wyniki konkursu w Interii Sport.

Skoczek narciarski w locie nad zeskokiem na tle nocnego nieba, ubrany w kombinezon sportowy i kask z goglami, dynamicznie wyciągnięte narty z widocznymi oznaczeniami sponsora.
Piotr Żyła podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2025/2026JENS SCHLUETER AFP

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 140 w Engelbergu odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:00. Transmisję na żywo z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny platformie HBO Max. Relacja tekstowa z konkursu i wyniki w Interii Sport.

Apoloniusz Tajner: Gdyby tak prosto było wychować skoczka, to mielibyśmy ich wieluPolsat Sport

Gospodarzem kolejnych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie Engelberg. Polacy na Gross-Titlis będą rywalizowali w niezmienionym składzie w stosunku do Klingenthal. Do Szwajcarii w pogoni za kolejnymi punktami udali się Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Paweł Wąsek.

Skocznia Gross-Titlis jest jedną z najbardziej szczęśliwych dla polskich skoczków, którzy przed tym weekendem stawali tu na podium aż 23 razy na 259 podiów zdobytych przez nich w całej historii. Najczęściej ta sztuka udawała się Kamilowi Stochowi, bo aż 10 razy, na które złożyły się dwa triumfy. Pod tym względem jest to najbardziej pomyślny obiekt w kalendarzu Pucharu Świata dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

Ponadto pięć razy na podium w Engelbergu stawał Adam Małysz (jedno zwycięstwo), cztery razy Piotr Żyła i po dwa razy Jan Ziobro oraz Dawid Kubacki (obaj po jednym zwycięstwie).

