O której skoki w Engelbergu dzisiaj? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 140 w Engelbergu odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:00. Transmisję na żywo z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny platformie HBO Max. Relacja tekstowa z konkursu i wyniki w Interii Sport.

Skoki w Engelbergu. O której godzinie konkurs Pucharu Świata? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Gospodarzem kolejnych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie Engelberg. Polacy na Gross-Titlis będą rywalizowali w niezmienionym składzie w stosunku do Klingenthal. Do Szwajcarii w pogoni za kolejnymi punktami udali się Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Paweł Wąsek.

Skocznia Gross-Titlis jest jedną z najbardziej szczęśliwych dla polskich skoczków, którzy przed tym weekendem stawali tu na podium aż 23 razy na 259 podiów zdobytych przez nich w całej historii. Najczęściej ta sztuka udawała się Kamilowi Stochowi, bo aż 10 razy, na które złożyły się dwa triumfy. Pod tym względem jest to najbardziej pomyślny obiekt w kalendarzu Pucharu Świata dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

Ponadto pięć razy na podium w Engelbergu stawał Adam Małysz (jedno zwycięstwo), cztery razy Piotr Żyła i po dwa razy Jan Ziobro oraz Dawid Kubacki (obaj po jednym zwycięstwie).

Kacper Tomasiak FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY AFP

Kamil Stoch Heikki Saukkomaa / LEHTIKUVA / AFP AFP