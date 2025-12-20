Reprezentant Polski wrócił na Klubowe Mistrzostwa Świata po siedmiu latach przerwy i w pierwszej fazie nie zawiódł. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała dwóch rywali z Brazylii i jednego z Kataru, przegrywając w trzech meczach tylko dwa sety - oba w meczu z najsilniejszym rywalem, Volei Renata Campinas.

Wydaje się zresztą, że forma siatkarzy prowadzonych przez trenera Michała Winiarskiego idzie w górę. Przyzwyczaili się już do specyficznej klimatyzacji w hali w Belem, która sprawia, że piłka czasami zachowuje się nieco inaczej niż w innych obiektach - siatkarze po meczach w grupie wprost mówili o "wietrznych warunkach".

Polscy siatkarze brylują w jednym elemencie. Teraz czeka ich wielki rywal

W hali w Belem zawiercianie od początku znakomicie czują się natomiast w polu zagrywki. Klasyfikację najlepiej serwujących z ośmioma asami serwisowymi otwiera rozgrywający Warty Miguel Tavares, tuż za nim w rankingu są Mateusz Bieniek i Bartosz Kwolek. Dobrze w Brazylii czuje się też Aaron Russell, który jest liderem drużyny w ofensywie.

Amerykanin świetnie zna kolejnych przeciwników Warty. Przed przyjazdem do Polski występował bowiem w lidze japońskiej, w JT Thunders Hiroszima. A teraz wicemistrzowie Polski zagrają właśnie z przeciwnikiem z Japonii.

"Osaka to wielki przeciwnik, wygrałem z nimi tylko raz na sześć czy siedem prób. Teraz przyjemnie będzie zagrać z nimi o finał" - podkreśla Russell przed kamerą Polsatu Sport.

Michał Winiarski jasno przed półfinałem. "Nasza forma zwyżkuje"

Osaka Bluteon, podobnie jak Warta, zakwalifikowała się do Klubowych Mistrzostw Świata jako srebrny medalista mistrzostw kontynentu. Wówczas przegrała finał Ligi Mistrzów z Al-Rayyan, ale na dziś wydaje się znacznie mocniejszą drużyną od Katarczyków, którzy w fazie grupowej przegrali z Wartą 0:3.

Japoński zespół jeszcze pod poprzednią nazwą, Panasonic Panthers, wystąpił w KMŚ, ale skończył poza podium. Liderem ofensywy Osaki w Belem jest Miguel Lopez, kubański przyjmujący, który mimo absencji w trzecim meczu i tak jest trzecim najlepiej punktującym zawodnikiem całego turnieju.

Na prawym skrzydle mocne ogniwo stanowi reprezentant Japonii Yuji Nishida. Wszystko scala Antoine Brizard, dwukrotny mistrz olimpijski z Francji, który odpowiada za rozegranie. Osaka jest też jak dotąd najlepiej broniącą drużyną turnieju.

W grupie B zajęła drugie miejsce, ale mecz z Sir Sicoma Monini Perugia przegrała w tie-breaku o włos. Wcześniej rozbiła Sadę Cruzeiro, wybijając brazylijskiej drużynie z głowy marzenia o obronie trofeum sprzed roku.

"Przeczuwałem, że pierwsze dni będą trudne i dopiero czwartego czy piątego dnia poczujemy się lepiej, zapoznamy z obiektem i przestawimy się, jeśli chodzi o czas. Myślę, że to było widać, bo wygrać w takim rozmiarze oznacza, że nasza forma zwyżkuje. Mamy półfinał, mamy przed sobą bardzo ciężki mecz z zespołem, który prawie wygrał z Perugią. To półfinał, ale jesteśmy nastawieni bojowo" - zapowiada w rozmowie z Polsat Sport Winiarski.

Trener zawiercian ma nadzieję, że jego drużynie pomoże dzień przerwy. W niezwykle intensywnym turnieju w Brazylii to jedyny wolny dzień, który Warta wykorzystała na zajęcia na siłowni.

Klubowe Mistrzostwa Świata. Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon już dziś

Szafowanie siłami jest dla zawiercian ważne, bo znalezienie czasu na wyjazd do Brazylii wymagało od nich morderczego tempa na początku sezonu i gry co trzy dni w PlusLidze. Jeśli wygrają w Belem jeszcze co najmniej jeden mecz, odniosą największy polski sukces w KMŚ od 13 lat.

Ostatnie występy polskich drużyn w tym turnieju, sprzed siedmiu i ośmiu sezonów, kończyły się bowiem poza podium. Poprzednio medal zdobyła PGE GiEK Skra Bełchatów - sięgnęła po brąz w Dosze w 2012 r. Największe osiągnięcie polskich drużyn w KMŚ to srebro, zdobyte dwa razy przez Skrę i raz przez JSW Jastrzębski Węgiel.

Początek spotkania Warta Zawiercie - Osaka Bluteon w niedzielę o godz. 19 czasu polskiego, transmisja w Polsacie Sport 1, relacja tekstowa i "na żywo" w Interia Sport. Trzy i pół godziny później w drugim półfinale Perugia, z reprezentantem Polski Kamilem Semeniukiem w składzie, zagra z Volei Renata. Mecze o medale w niedzielę.

