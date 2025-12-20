- Nie mogliśmy odrzucić tej propozycji. Żaden bokser przy zdrowych zmysłach nie odmówiłby, a każdy, kto tak twierdzi, kłamie w żywe oczy. Podjęliśmy walkę, która naszym zdaniem będzie bardzo prosta, zapewni Anthony'emu ogromną rozpoznawalność w Ameryce i pozwoli mu zarobić jedną z najwyższych pensji w karierze. AJ miał stoczyć ośmiorundową walkę w listopadzie w Arabii Saudyjskiej z facetem, który zajmował około 100. miejsce w rankingu wagi ciężkiej. To była okazja, żeby poznać jego nowy zespół trenerski, pochodzić po ringu i poćwiczyć. Teraz zrobimy to samo, ale za 50 razy więcej pieniędzy - powiedział przed walką, zupełnie otwartym tekstem, Eddie Hearn, czyli promotor Anthony'ego Joshuy.

Anthony Joshua przetrącił Jake'a Paula. Cios w teorie spiskowe

Nie oszukujmy się - ta walka mogła dość do skutku tylko dlatego, że 28-letni Jake Paul, tyleż sportowiec co celebryta, generuje przepotężne zainteresowanie, które przekłada się na wezbraną falę pieniędzy. W Ameryce jest gwiazdą, a platforma Netflix będąca w trakcie kolejnej ekspansji płaci złotem, bo dzisiaj show to potężne koło zamachowe każdego biznesu.

Showman, który dwa lata temu poinformował o swoim polskim pochodzeniu, od początku był skazany na klęskę. Globalnie ludzie uwierzyli, że jest nie wiadomo kim po pokonaniu Mike'a Tysona, jakby zapominając, że to już starszy pan, przed 60-tką, który dziś z "Bestii" ma tylko nazwisko i wciąż niewiarygodną rozpoznawalność. Czyli, wracając do początku, przepis na kasowy sukces.

Paul odgrażał się, co to nie zrobi z Joshuą i straszył murowanego faworyta nokautem, choć już chyba na jednym z finałowych face-to-face poczuł, że porwał się z motyką na słońce. W rzeczywistości to było brutalne zderzenie z siłą prawdziwego punchera wagi ciężkiej.

- Znokautuję go w 5 lub 6 rundzie. Uśpię go - jeszcze z szatni, buńczucznie, odgrażał się Paul. Zgodnie z przewidywaniami, zrobił show wchodząc do ringu (terminem na stroju "Hulka Mania" podkreślił fenomen i globalną popularność, jaką zdobył zmarły w tym roku wrestler Hulk Hogan), ale w końcu trzeba było skrzyżować rękawice z cięższym o ponad 12 kg rywalem. "To nie pokazówka, walka zakontraktowana na 8 rund, każda 3-minutowa, rękawice 10-uncjowe" - rozwiano wątpliwości łowców teorii spiskowych krótko przed pierwszym gongiem.

Walka, toczona w wielofunkcyjnej arenie w Miami na Florydzie, głównej hali zespołu NBA Miami Heat, od początku przebiegała według spodziewanego scenariusza. Paul skupił się na uciekaniu, a pomagał mu w tym ring, o wielkości małego lotniska. W momencie, gdy podjął pierwsze ryzyko, szybko poczuł siłę w prawej pięści Joshuy. A podejmując próbę wejścia w półdystans, pozostawało mu sklinczować lub od razu wykonać w tył zwrot.

Na 23 sekundy przed końcem premierowej rundy Anglik zdeponował na głowie Amerykanina pierwszy mocny prawy. Ci, którzy oczekiwali nokautu w mgnieniu oka, mogli poczuć się lekko rozczarowani.

Po rozgrzewce AJ podkręcił tempo, był coraz dynamiczniejszy. Brakowało jednak celnych ciosów Anglika, widać było po nim bokserską rdzę, bowiem miał problem z przycelowaniem swojego oponenta. Pod koniec drugiej rundy Paul mógł odczuć dwa uderzenia na korpus.

Amerykanin na początku trzeciej rundy umiejętnie wstrzelił się lewym sierpowym, ale nie był w stanie zadać więcej uderzeń. A na półmetku tej odsłony ładnie trafił prawym podbródkowym. To ciągle nie był AJ w swojej najlepszej wersji, wdający się w klincze, z których nie tak łatwo było mu się oswobodzić.

Nokaut w 6. rundzie. Jake Paul charakterny, ale zweryfikowany

Czwarta runda to już był moment prawdy dla Joshuy, który w dodatku znów dał się zaskoczyć mocnym prawym sierpowym Paula. Amerykanin był coraz bardziej zmęczony, ale wciąż unikał tych najmocniejszych uderzeń, w odpowiednim tempie pochylając tułów lub schodząc z linii ciosu. Na 34 sekundy przed końcem tego starcia Paul dostał sporo dodatkowych sekund, bo sędzia uznał, że podczas upadku został sfaulowany trafieniem poniżej pasa. Po wznowieniu kolejny lewy sierpowy doszedł do głowy AJ'a, a Brytyjczyk był coraz bardziej sfrustrowany klinczami przeciwnika.

W środowisku bokserskim nikt nie przewidywał, że walka wkroczy w 5. rundę. W końcu jednak Brytyjczyk wykorzystał wielki błąd rywala i bardzo zranił go bitym w tempo prawym sierpowym. Kumulacja ciosów zrobiła swoje i mieliśmy pierwszy nokdaun, ale Paul zdołał wstać. Po chwili oberwał kolejne uderzenia, chwytając się za nogę byłego mistrza.

Nie dał się jeszcze wyliczyć, ale stąpał po cienkiej linii. Sam trafił Joshuę, lecz w odpowiedzi przyjął niezwykle mocny prawy. Trzeba jednak pochwalić charakter, bo mimo takich tarapatów, dotrwał do końcowej syreny tej odsłony.

Joshua szedł za ciosem i dalej ranił przeciwnika, zmuszając go do trzeciego liczenia. Uderzenia Paula nie miały już żadnej wymowy, ale nadal miał ochotę, by resztkami sił się wygłupiać, strojąc dziwaczne miny. W końcu jednak przeszedł nokaut, Joshua dopadł go przy linach i zdeponował na szczęce bardzo mocny prawy. Amerykanin osunął się na deski i w ten sposób, w 6. rundzie, został wyliczony przez sędziego ringowego.

Puentą dla tej historii niech będą słowa, jakie przed walką w rozmowie z kanałem Stomping Ground wypowiedział Tommy Fury, a więc kuzyn Tysona Fury'ego, który w 2023 roku pokonał Paula.

- Jeśli ja potrafiłem pokonać Jake'a Paula, to co dopiero zrobi mu AJ? Szczerze mówiąc, ze względów bezpieczeństwa ta walka nie powinna się odbyć. Jak my w ogóle o tym mówimy? Nieco ponad dwa lata temu dostał ode mnie wpiernicz, a teraz nagle mówi o pokonaniu Anthony'ego Joshuy?! Dajcie spokój, on chyba nie mówi serio. To po prostu absurdalne.

Teraz wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że we wrześniu 2026 roku dojdzie do wielkiego hitu, zarówno globalnie, jak i na rynku brytyjskim. Mówi się, że jesienią fani boksu doczekają się długo wyczekiwanej konfrontacji AJ-a z nie pierwszy raz powracającym z emerytury Tysonem Furym.

Anthony Joshua i Jake Paul Ed Mulholland AFP

