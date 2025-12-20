Świderski powiedział pas, koniec stał się faktem. To z tego względu zakończył karierę

Bez dwóch zdań Sebastian Świderski był jednym z najlepszych polskich siatkarzy w trakcie swojej kariery. Zdołał wywalczyć trzy mistrzostwa Polski w barwach dzisiejszej ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Do tego doszły także triumfy w Pucharze Polski czy też sukcesy w narodowych barwach.

Przyjmujący w 2006 roku wywalczył wraz z "Biało-Czerwonymi" srebro mistrzostw świata. W trakcie swojej kariery Świderski występował w Stilonie Gorzów, Mostostalu-Azoty Kędzierzyn-Koźle, włoskich Perugii Volley i Lube Banca Macerata, a następnie wrócił w 2010 roku do Kędzierzyna-Koźle.

W 2012 roku jego kariera została jednak zakończona. W tamtym sezonie urodzony w 1977 roku siatkarz nabawił się poważnej kontuzji mięśnia czworogłowego uda. Niestety uraz ten okazał się zbyt poważny, a sam zainteresowany po długotrwałej walce o powrót do zdrowia ogłosił zakończenie kariery.

Przy okazji ogłoszenia tej decyzji wyjaśnił, że wszystko spowodowane jest właśnie problemami zdrowotnymi. Do tego dodał, że ewentualna dalsza gra mogłaby mieć poważne konsekwencje.

- Walczyłem o zdrowie trzy miesiące, a przez ostatnie dwa tygodnie dojrzewałem do decyzji o zakończeniu kariery. Niestety, lekarze stwierdzili, że nie ma szans na kontynuowanie zawodowej kariery. W przeciwnym razie groziłoby mi kalectwo - tłumaczył wówczas Świderski.

Koniec kariery i wielka zmiana, wszystko bardzo szybko

Wraz z zakończeniem współpracy z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle Świderski stał się z miejsca członkiem sztabu szkoleniowego Farta Kielce. Jak przekazał wtedy dla Przeglądu Sportowego Onet Jakub Malke, agent Świderskiego z końcem kariery zawodnika rozpoczyna się nowy rozdział.

- Będziemy starali się odpowiednio pożegnać Sebastiana, zorganizować jakąś uroczystość. Ze względu na kontuzję i rehabilitację na razie nie ma takiej możliwości. Zawodnik zajmie się pracą trenerską, nie kończy się jego przygoda z siatkówką, po prostu zaczyna nowy etap - mówił.

W latach 2013-2015 sprawował funkcję pierwszego trenera ZAKSY, a następnie został powołany na prezesa zarządu klubu. Jak już wspomnieliśmy od 2021 roku Świderski jest prezesem PZPS. Jego aktualna kadencja obowiązuje do 2029 roku.

