Już wiadomo, że najbliższy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia. Będzie on jednak inny od dotychczasowych. Owsiak oficjalnie bowiem ogłosił, że powoli wycofuje się z działań fundacji, przekazując stery swym następcom.

Jerzy Owsiak ogłosił oficjalnie ws. przyszłości WOŚP. "Ja swoje zrobiłem"

"Orkiestra przechodzi na nowy styl pracy zmierzający do usamodzielnienia się zespołu. Staram się już jak najmniej wtrącać w bieżące prace (...) Nie trzeba być dyrygentem do samego końca" - wyjawił w rozmowie z PAP.

"Ja swoje zrobiłem" - stwierdził, zapewniając jednocześnie, że sam finał jednak poprowadzi, więc tutaj nic się nie zmienia.

Owsiaka w akcji zobaczymy za nieco ponad miesiąc, ale w mediach już powoli robi się głośno o tym wydarzeniu. Wielu zastanawia się chociażby, co tym razem wymyślą gwiazdy, które co roku na ogół nie zawodzą. W tym gronie znajdują się także znani sportowcy, wszak oddawane przez nich na aukcje przedmioty cieszą się na ogół wielkim zainteresowaniem.

Tak bywa zawsze w przypadku m.in.Igi Świątek (TUTAJ) czy naszych skoczków. Swego czasu głośno było chociażby o niespodziewanym ruchu Piotra Żyły, który wykorzystał aferę z kombinezonem w tak szczytnym celu.

Zobacz też: Piotr Żyła wystawił przedmiot na WOŚP. Po jednym wpisie cena skoczyła jak szalona

Sporo w sprawie WOŚP namieszał także Kamil Stoch. Jego ruch zaskoczył nie tylko samego Jerzego Owsiaka, ale przede wszystkim pewną radną. Sytuacja miała miejsce w zeszłym roku. Wówczas wystawił m.in. plastron z Lillehammer z własnym autografem.

Na tym się jednak nie skończyło, o czym poinformowała pewna radna miasta Reda. Kobieta takiego gestu ze strony skoczka to się nie spodziewała.

"Przy niedzieli wrzucam smaczek dla fanów skoków narciarskich, Podczas gdy Nasi Panowie szykują się do zawodów w Zakopanem, ja przekazuje do Fabryka Kultury w Redzie na 33 Finał WOŚP, plastron otrzymany od Kamila Stocha z Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen z 2024, a także autografy Kamila oraz Dawida Kubackiego" - ogłosiła na swoim Facebooku.

Potem radna udzieliła jeszcze wywiadu portalowi nadmorski24.pl, gdzie wyznała, że poprosiła Kamila o jakieś drobne fanty w postaci chociażby autografów. Po jej wzruszającej prośbie skoczek nie wytrzymał i wykonał zdecydowany ruch.

Zdecydowany ruch Stocha ws. WOŚP. Tego to sam Owsiak nie przewidział

"Udało mi się skontaktować z managerem Pana Kamila Stocha, poprosiłam o jakiś fant na 33. Finał WOŚP, który odbędzie się w Fabryce Kultury w Redzie. W najśmielszych snach nie sądziłam, że poza autografami, które chciałam otrzymać, zostaniemy obdarowani plastronem z autografem z Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen z 2024, w którym skakał sam Kamil Stoch" - mówiła podekscytowana kobieta.

Oczywiście plastron cieszył się ogromnym zainteresowaniem i "dołożył" do puszki WOŚP sporą sumę. Nic więc dziwnego, że wszyscy kibice czekają na to, czym Kamil zaskoczy tym razem.

