Można patrzeć bez końca. Świątek bez szans. Tenisowy świat tonie w zachwytach

Autorem tenisowej fotografii roku okazał się 69-letni Ray Giubilo. To Australijczyk włoskiego pochodzenia. Jest zatrudniony w "Il Tennis Italiano". US Open odwiedza nieprzerwanie od 31 sezonów.

Zdjęcie, które szybko stało się w sieci viralem, wykonał w trakcie meczu I rundy nowojorskiego turnieju. Na korcie spotkały się Jasmine Paolini i Australijka Destanee Aiava. Fotograf uchwycił niesamowite spojrzenie Włoszki zza rakiety. Naciąg strunowy wygląda na tym obrazku jak idealnie dobrana maska (patrz niżej).

Iga Świątek też brała udział w tej zabawie. Jasmine Paolini przewidziała własny triumf

Giubilo pochwalił się od razu efektem swojej pracy w mediach społecznościowych. Odzew totalnie go zszokował.

- Nagle bum, bum, bum. Ludzie zaczęli oglądać to, co opublikowałem. Pomyślałem "wow, to fantastyczne". Zdjęcie na moim Instagramie zobaczyło 1,3 miliona osób, a liczba moich obserwujących wzrosła z 4000 do 11 000! - opowiadał w rozmowie z serwisem Claytenis.com.

Za wykonaną fotografię otrzymał od Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF) nagrodę w wysokości 3 tys. dolarów.

- Wspaniałe ujęcie. Może to będzie zdjęcie roku! - miała powiedzieć Paolini, kiedy pierwszy raz zobaczyła kadr. Jej słowa okazały się prorocze.

- Skupiałem się na uchwyceniu mimiki twarzy - tłumaczył twórca. - Siedziałem po stronie jej boksu, bo tam wszystko się dzieje. Ona zawsze komunikuje się z boksem, niezależnie od tego, czy jest zła, sfrustrowana, szczęśliwa czy podekscytowana. Była po drugiej stronie kortu, więc cały czas ją filmowałem, może coś z tego wyjdzie. I coś z tego wyszło!

Jedno ze zdjęć nominowanych do nagrody przedstawia Igę Świątek i Caspera Ruuda, rywalizujących w mikście - również w US Open. Zamieszczamy je poniżej. Kadr znakomity, ale wydaje się, że jednak nie tak doskonały i unikatowy jak ten z Paolini w roli głównej.

