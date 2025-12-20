Partner merytoryczny: Eleven Sports

Można patrzeć bez końca. Świątek bez szans. Tenisowy świat tonie w zachwytach

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Iga Świątek brała udział w konkursie na tenisową fotografię roku. Nie jako twórca, lecz jedna z postaci uwiecznionych na zdjęciu w trakcie rywalizacji. Tym razem nie miała jednak najmniejszych szans z Jasmine Paolini. Polka włoskiego pochodzenia została po mistrzowsku "złapna" w kadr podczas tegorocznego US Open. Fotka, na której widnieje, to wizualne arcydzieło. Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) umieściła ją na samym szczycie rankingu podsumowującego sezon 2025.

Dynamiczna scena meczu tenisowego z zawodniczką wyrażającą silne emocje po zdobyciu punktu oraz wstawka ukazująca inną tenisistkę w czapce, obserwującą wydarzenie.
Jasmine Paolini wypada przed obiektywem aparatu znakomicie. Iga Świątek również, ale tym razem nie znalazła się w roli głównejAFP

Autorem tenisowej fotografii roku okazał się 69-letni Ray Giubilo. To Australijczyk włoskiego pochodzenia. Jest zatrudniony w "Il Tennis Italiano". US Open odwiedza nieprzerwanie od 31 sezonów.

Zdjęcie, które szybko stało się w sieci viralem, wykonał w trakcie meczu I rundy nowojorskiego turnieju. Na korcie spotkały się Jasmine Paolini i Australijka Destanee Aiava. Fotograf uchwycił niesamowite spojrzenie Włoszki zza rakiety. Naciąg strunowy wygląda na tym obrazku jak idealnie dobrana maska (patrz niżej).

Iga Świątek też brała udział w tej zabawie. Jasmine Paolini przewidziała własny triumf

Giubilo pochwalił się od razu efektem swojej pracy w mediach społecznościowych. Odzew totalnie go zszokował.

- Nagle bum, bum, bum. Ludzie zaczęli oglądać to, co opublikowałem. Pomyślałem "wow, to fantastyczne". Zdjęcie na moim Instagramie zobaczyło 1,3 miliona osób, a liczba moich obserwujących wzrosła z 4000 do 11 000! - opowiadał w rozmowie z serwisem Claytenis.com.

Za wykonaną fotografię otrzymał od Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF) nagrodę w wysokości 3 tys. dolarów.

    - Wspaniałe ujęcie. Może to będzie zdjęcie roku! - miała powiedzieć Paolini, kiedy pierwszy raz zobaczyła kadr. Jej słowa okazały się prorocze.

    - Skupiałem się na uchwyceniu mimiki twarzy - tłumaczył twórca. - Siedziałem po stronie jej boksu, bo tam wszystko się dzieje. Ona zawsze komunikuje się z boksem, niezależnie od tego, czy jest zła, sfrustrowana, szczęśliwa czy podekscytowana. Była po drugiej stronie kortu, więc cały czas ją filmowałem, może coś z tego wyjdzie. I coś z tego wyszło!

    Jedno ze zdjęć nominowanych do nagrody przedstawia Igę Świątek i Caspera Ruuda, rywalizujących w mikście - również w US Open. Zamieszczamy je poniżej. Kadr znakomity, ale wydaje się, że jednak nie tak doskonały i unikatowy jak ten z Paolini w roli głównej.

      Jasmine Paolini - Elina Switolina. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Jasmine Paolini
      Jasmine PaoliniBERND WEISSBROD/dpa Picture-Alliance via AFPAFP
      Jasmine Paolini
      Jasmine PaoliniMUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
      Uśmiechnięta tenisistka trzymająca w ręce trzy piłki tenisowe, ubrana w sportowy strój, na tle rozmytej publiczności.
      Jasmine PaoliniMike StobeAFP

