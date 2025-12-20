Można patrzeć bez końca. Świątek bez szans. Tenisowy świat tonie w zachwytach
Iga Świątek brała udział w konkursie na tenisową fotografię roku. Nie jako twórca, lecz jedna z postaci uwiecznionych na zdjęciu w trakcie rywalizacji. Tym razem nie miała jednak najmniejszych szans z Jasmine Paolini. Polka włoskiego pochodzenia została po mistrzowsku "złapna" w kadr podczas tegorocznego US Open. Fotka, na której widnieje, to wizualne arcydzieło. Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) umieściła ją na samym szczycie rankingu podsumowującego sezon 2025.
Autorem tenisowej fotografii roku okazał się 69-letni Ray Giubilo. To Australijczyk włoskiego pochodzenia. Jest zatrudniony w "Il Tennis Italiano". US Open odwiedza nieprzerwanie od 31 sezonów.
Zdjęcie, które szybko stało się w sieci viralem, wykonał w trakcie meczu I rundy nowojorskiego turnieju. Na korcie spotkały się Jasmine Paolini i Australijka Destanee Aiava. Fotograf uchwycił niesamowite spojrzenie Włoszki zza rakiety. Naciąg strunowy wygląda na tym obrazku jak idealnie dobrana maska (patrz niżej).
Iga Świątek też brała udział w tej zabawie. Jasmine Paolini przewidziała własny triumf
Giubilo pochwalił się od razu efektem swojej pracy w mediach społecznościowych. Odzew totalnie go zszokował.
- Nagle bum, bum, bum. Ludzie zaczęli oglądać to, co opublikowałem. Pomyślałem "wow, to fantastyczne". Zdjęcie na moim Instagramie zobaczyło 1,3 miliona osób, a liczba moich obserwujących wzrosła z 4000 do 11 000! - opowiadał w rozmowie z serwisem Claytenis.com.
Za wykonaną fotografię otrzymał od Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF) nagrodę w wysokości 3 tys. dolarów.
- Wspaniałe ujęcie. Może to będzie zdjęcie roku! - miała powiedzieć Paolini, kiedy pierwszy raz zobaczyła kadr. Jej słowa okazały się prorocze.
- Skupiałem się na uchwyceniu mimiki twarzy - tłumaczył twórca. - Siedziałem po stronie jej boksu, bo tam wszystko się dzieje. Ona zawsze komunikuje się z boksem, niezależnie od tego, czy jest zła, sfrustrowana, szczęśliwa czy podekscytowana. Była po drugiej stronie kortu, więc cały czas ją filmowałem, może coś z tego wyjdzie. I coś z tego wyszło!
Jedno ze zdjęć nominowanych do nagrody przedstawia Igę Świątek i Caspera Ruuda, rywalizujących w mikście - również w US Open. Zamieszczamy je poniżej. Kadr znakomity, ale wydaje się, że jednak nie tak doskonały i unikatowy jak ten z Paolini w roli głównej.