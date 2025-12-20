Tak wyglądał szkolny etap życia Szpilki. Ambitny plan, wielu się zaskoczy

Gwiazdor pochodzący z Wieliczki zyskał uwielbienie kibiców przede wszystkim za sprawą spektakularnych walk. Artur Szpilka nie bał się ponadto ryzyka, co zaowocowało sporą liczbą prestiżowych starć. W przeszłości mierzył się on o mistrzostwo świata wagi ciężkiej z Deontayem Wilderem i choć został znokautowany, to i tak nie stracił szacunku u sympatyków "szermierki na pięści".

Aktualnie doświadczony sportowiec cieszy się dosyć dobrą pozycją w KSW. Dla europejskiego giganta stoczył już pięć pojedynków, spośród których wygrał aż cztery, w tym jeden z Mariuszem Pudzianowskim na ikonicznym PGE Narodowym. To jasno pokazuje, że pójście w sporty walki było dla Artura Szpilki strzałem w dziesiątkę. Życie fightera mogło jednak wyglądać nieco inaczej. Obecne sukcesy są owocami trudnej decyzji podjętej w nastoletnim wieku. Chodzi dokładnie o etap szkolny gwiazdora. W pewnym momencie porzucił on naukę po to, żeby zostać w przyszłości rozpoznawalnym bokserem.

Szczegóły dotyczące wykształcenia 36-latka opublikował Przegląd Sportowy Onet. "Według informacji, które znaleźliśmy na temat Artura Szpilki, były pięściarz, który od jakiegoś czasu próbuje swoich sił w mieszanych sztukach walki, swoją edukację zakończył dość szybko, gdyż na etapie gimnazjum. Pojawiły się też wzmianki na temat tego, że zawodnik KSW chciał podejść do egzaminu dojrzałości, jednak nic więcej na ten temat nie wiadomo" - czytamy w tekście z maja 2024.

Artur Szpilka postawił na sport. I otarł się o mistrzostwo świata, walczy do dziś

O fighterze swego czasu rozpisywał się także "se.pl", gdzie padła dosyć ciekawa teoria. Tam także powołano się na informacje Onetu. "Ostatecznie jednak egzaminu dojrzałości prawdopodobnie nie zdał, a przynajmniej nie ma na ten temat informacji" - napisał autor materiału. Niewykluczony jest także scenariusz, iż popularny "Szpila" najzwyczajniej w świecie potencjalny pozytywny wynik zachował dla siebie i nie zamierzał dzielić się z nim dziennikarzami.

Czy 36-latek może tego żałować szybkiego przerwania edukacji? Absolutnie nie. Najlepsi zawodnicy KSW zarabiają ogromne pieniądze. Wcześniejsza kariera bokserska zapewne również gwarantowała gwiazdorowi solidne wypłaty. Doświadczenie zaowocowało także tym, że Artur Szpilka od czasu do czasu pełni również funkcję eksperta przy okazji różnych wydarzeń i jest dla wielu osób autorytetem jeśli chodzi o sporty walki. Dodatkowo niedawno stał się bohaterem filmu.

