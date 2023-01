Marina i Wojciech Szczęśni mają za sobą wyjątkowo udany rok, a szczególnie ostatnie jego miesiące. Podczas gdy 32-latek zachwycał na katarskich stadionach podczas mistrzostw świata w piłce nożnej, jego ukochana z sukcesem promowała w Polsce swój mundialowy hit "This Is The Moment" . Ostatnie miesiące obfitowały jednak nie tylko w sukcesy zawodowe, ale także prywatne. Małżeństwo rozpoczęło bowiem plany związane w budową domu w Zakopanem , o czym oboje poinformowali kibiców za pomocą mediów społecznościowych.