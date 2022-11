Żona Wojciecha Szczęsnego zaskakuje. Nagrała piosenkę na mundial

Reprezentanci Polski dotarli już bezpiecznie do Kataru , gdzie przez kolejne tygodnie walczyć będą o awans do dalszej rywalizacji w mistrzostwach świata . Kciuki za "Biało-Czerwonych" bez wątpienia trzymać będą kibice i dziennikarze. Podopieczni Czesława Michniewicza z pewnością będą mogli liczyć także na wsparcie polskich WAGs . Jedną z najpopularniejszych drugich połówek piłkarzy reprezentacji Polski jest żona Wojciecha Szczęsnego .

KATAR GRAMY RANO. Co mają do powiedzenia lokalni kibice reprezentacji Polski?

Ukochana Wojciecha Szczęsnego nagrała mundialową piosenkę. Kibice zachwyceni

Marina Łuczenko-Szczęsna na co dzień spełnia się w branży muzycznej. Z okazji mundialu przygotowała dla kibiców i ekipy Michniewicza wyjątkową niespodziankę . W Internecie pojawiła się dziś nowa piosenka 33-latki. Jak się okazuje, żona bramkarza Juventusu nagrała utwór... specjalnie na mundial w Katarze .

NIESPODZIANKA. Moja propozycja na MUNDIAL 2022 dostępna we wszystkich sklepach streamingowych. Let’s go POLAND!!!

Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać. Internauci są zachwyceni nowym kawałkiem Mariny. Pod wpisem 33-latki na Instagramie posypały się komplementy! "Bardzo dobra propozycja", "Wpada w ucho w ciągu sekundy, gratulacje. Fantastyczna propozycja", “Już nucę pod nosem. To będzie moja ulubiona piosenka mundialowa!", "Piękna piosenka! Budzi wiele pozytywnych emocji, ciary lecą. Jesteśmy razem Polsko, bez względu na wszystko!" - można wyczytać wśród komentarzy.

Polacy na MŚ w Katarze

"Biało-Czerwoni" znaleźli się na liście uczestników tegorocznego mundialu. Zanim jednak dojdzie do ostatecznych starć, najlepsze reprezentacje świata o awans powalczą w fazie grupowej. Polska znalazła się w grupie C wraz z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Pierwszy mecz podopieczni Czesława Michniewicza zagrają we wtorek 22 listopada o godzinie 17.00 czasu polskiego.