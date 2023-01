W 2022 roku reprezentanci Polski w przeróżnych dyscyplinach sportowych dostarczali kibicom wiele emocji. Na zeszłorocznej liście osiągnięć zapisali się m.in. polscy piłkarze , którzy po raz pierwszy od 36 lat zdołali awansować do fazy pucharowej mistrzostw świata . Do tego sukcesu przyczynił się golkiper "Biało-Czerwonych", Wojciech Szczęsny . Zawodnik Juventusu Turyn znakomicie radził sobie odpieraniem ataków takich gwiazd, jak Leo Messi. 32-latek został doceniony nie tylko w Polsce, za granicą. Z pewnością takie pożegnanie z mundialem Szczęsny zapamięta więc na długo.

