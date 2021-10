Campeonato Gaucho to regionalne rozgrywki piłkarskie brazylijskiego stanu Rio Grande do Sul, które dzielą się na dwie ligi. W niższej klasie rozgrywkowej występują m.in. SC Sao Paulo i EC Guarani i to właśnie w czasie ostatniego meczu oby tych zespołów doszło do niebywałego skandalu.

William Ribeiro bez pardonu zaatakował sędziego

W pewnym momencie jeden z graczy Sao Paulo, William Ribeiro, dopuścił się bardzo groźnie wyglądającego ataku na sędziego. Zawodnik najpierw doprowadził do upadku arbitra na murawę, a następnie z całej siły kopnął go w głowę. Rodrigo Crivellaro, który prowadził to spotkanie, natychmiastowo zemdlał i musiała mu zostać udzielona pomoc medyczna.



Bardzo szybko na płycie boiska pojawił się ambulans, który zabrał Crivellaro do szpitala. Tam na szczęście mężczyzna odzyskał przytomność, choć, jak informuje "The Sun", wciąż jest pod obserwacją lekarzy.

Nie był to oczywiście koniec całej sprawy. Ribeiro, który najpierw został powstrzymany od dalszych ataków przez kilku graczy Guarani, został niebawem zatrzymany przez brazylijską policję i - skuty kajdankami - został odprowadzony na komisariat. Nie ulega wątpliwości, że cały incydent nie zostanie potraktowany jak zwykły faul czy przepychanka na boisku.



SC Sao Paulo rozwiązało kontrakt z Williamem Ribeiro

Delvid Goulart Pereira, prezes Sao Paulo, wyraził głębokie ubolewanie w związku z całą sytuacją. Jak stwierdził, kontrakt z Ribeiro został natychmiastowo rozwiązany. "Pragniemy przeprosić, jesteśmy wszyscy tym głęboko zawstydzeni" - stwierdził Pereira, którego słowa przytacza givemesport.com.



Do ataku na sędziego doszło w 15 minucie spotkania. Mecz został oczywiście przerwany, a po około 30 minutach zapadła decyzja o jego zawieszeniu. Na razie nie jest znana ponowna data rozegrania spotkania.

