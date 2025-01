Kolędowanie Rodziny Olimpijskiej z Sound'n'Grace

- Ten miniony rok 2024 był rokiem dużych sukcesów. Uczestniczyliśmy w dwóch igrzyskach olimpijskich. Pierwsze to były Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Korei Południowej, skąd przywieźliśmy trzy medale. Za to uhonorowaliśmy naszych młodych medalistów olimpijskich nagrodami finansowymi. Ale nie tylko ich, bo także trenerów i kluby, w których na co dzień trenują nasi utalentowani młodzi sportowcy. W końcu uczestniczyliśmy także w tych wyczekiwanych przez wszystkich igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tam, zdobyliśmy trzechsetny letni medal. Wywalczyły go nasze niesamowite szpadzistki. To były wspaniałe igrzyska. Zdobyliśmy dziesięć medali, w tym jeden złoty. Wiele było czwartych miejsc, a także piątych, szóstych czy siódmych, ósmych i tak niewiele zabrakło do tego, aby było ich więcej. Stworzyliśmy Dom Polski, który był miejscem do świętowania sukcesów polskich sportowców i miejscem spotkań dla środowiska sportowego. Teraz przed nami 2025 rok i kolejne wyzwania: dwa Olimpijskie Festiwale Młodzieży Europy, najpierw w lutym w Gruzji w Bakuriani, a potem w lipcu w Macedonii Północnej, w Skopje. A za rok XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina d’Ampezzo i kolejne poważne wyzwanie. Chciałbym wszystkim obecnym serdecznie podziękować, za to że razem tworzymy polski olimpizm i razem walczymy o polski sport, który przeszedł już niejedną perturbację. Życzę Państwu bardzo dobrego 2025 roku i miłego wieczoru z Sound’n’Grace - powiedział, rozpoczynając Kolędowanie Prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

