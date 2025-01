Siatkarska rewelacja znów atakuje. Pomógł wielki talent, duże nerwy na koniec

Początek spotkania należał do gospodarzy. Wygrali trzy pierwsze akcje, szybko punkt blokiem zdobył środkowy Mateusz Siwicki. Od niezbyt dokładnych wystaw spotkanie rozpoczął Vuk Todorović , rozgrywający gości. Miał problemy z odpowiednim zgraniem się zwłaszcza z przyjmującym Mathijsem Desmetem , który wrócił do pierwszej szóstki Cuprum Stilonu Gorzów Wielkopolski.

A przecież kłopotów z rozegraniem można było spodziewać się raczej po drużynie z Będzina. W końcu na co najmniej kilka tygodni z powodu problemów zdrowotnych straciła Grzegorza Pająka , doświadczonego rozgrywającego i kapitana drużyny. Zastępował go 19-letni Mateusz Szpernalowski , w rezerwie był tylko o rok młodszy Igor Kyrcz .

Gościom w połowie seta udał się wyrównać. Prowadzenie objęli przy stanie 16:15, kiedy kontratak wykończył Kamil Kwasowski. W obronie świetnie spisywał się 19-letni libero Cuprum Stilonu Maksymilian Granieczny , po chwili przewaga gości wzrosła. Nie na długo jednak, a siatkarzy mogła nieco wybić z rytmu długa przerwa na challenge , kiedy sędziowie analizowali sytuację po ataku Chizoby Nevesa . Punkt przyznali gospodarzom, ale to goście mogli cieszyć się z wygranej w tym secie 25:23 - pomógł im m.in. blok w wykonaniu Jakuba Strulaka .

PlusLiga. Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski bezlitosny dla MKS-u Będzin

Początek drugiej partii był podobny do pierwszej. Znów gospodarze szybko odskoczyli na trzy punkty, a trener Cuprum Stilonu Andrzej Kowal poprosił o przerwę. I jego zespół ponownie dość sprawnie odrobił straty, obejmując prowadzenie 10:9, kiedy efektownym pojedynczym blokiem popisał się środkowy Marcin Kania. As serwisowy Desmeta wkrótce zagwarantował gorzowianom bezpieczniejszą przewagę. Co prawda główna ofensywna siła zespołu, czyli Chizoba, grał nierówno, ale Cuprum Stilon prowadzenia w tym secie już nie oddał. Wygraną 25:22 przypieczętował atak środkowego Seweryna Lipińskiego.