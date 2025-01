Nowy trop ws. oskarżeń Kyrgiosa. Chodzi o półfinałową rywalkę Igi Świątek

W 2024 roku Iga Świątek i Jannik Sinner otrzymali pozytywny wynik testu antydopingowego. Ta informacja była niemałym wstrząsem dla ich karier. Dziś oboje muszą skupić się w pełni na zbliżającym się Australian Open, ale w panujących okolicznościach nie jest to łatwe.

Powody do niepokoju ma szczególnie Jannik Sinner, który otrzymał nową wiadomość w swojej sprawie. Światowa Agencja Antydopingowa uznała, że jego kara jest niewspółmierna do przewinienia (za niska), więc złożyła odwołanie do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie.