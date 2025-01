PRIME MMA 11: Karta walk dopięta w ostatniej chwili. Kto tym razem walczy?

Event rozpocznie się od dwóch walk na karcie wstępnej, gdzie galę otworzą Mateusz "Mavs" Szczypior - Grzegorz "Hellboy" Głuszcz oraz Jarosław "Ninja" Sobonkiewicz - Patryk "Black Panther" Akinyeye. Zaraz później transmisja przeniesie się do płatnej platformy PPV, a pierwszą walką w karcie głównej będzie zestawienie pań, Magdalena Loskot vs Karolina "Stwoichs" Dziak.

Znany z programu "Złomowisko" Janusz Pawłowski zadebiutuje we freak fightach i zmierzy się z rywalem swoich rozmiarów Bartoszem "Norasem" Iwanowskim. Do niecodziennej sytuacji dojdzie podczas występu Ewy Brodnickiej, była mistrzyni świata w boksie zmierzy się z dwiema siostrami Porzucek na raz.

Kolejną walką 2 na 1 będzie Patryk "Robalini" Śliwa & Jaś Kapela vs Daniel "Dags" Szwaba. Później przyjdzie oglądać takie walki jak Adam Soroko vs Bartosz Szachta oraz dodana w ostatniej chwili Cezary Oleksiejczuk vs Marcin "Cyborg" Naruszczka.

Były mistrz FEN K-1 Dominik Zadora ponownie wejdzie do klatki, wyrównać porachunki z Krzysztofem Rytą, ale tym razem bokser będzie zmieniał się w arenie walk z... Jackiem Murańskim. Co main eventem gali jest pojedynek Arkadiusza Tańculi z Pawłem Jóźwiakiem, a w walce wieczoru dojdzie do rewanżu po latach, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Marcin "Polish Zombie" Wrzosek.