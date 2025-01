Radwańska stanęła do walki z Linette. Nagranie z pojedynku w Melbourne już obiegło sieć

Z każdą godziną zbliżamy się do rozpoczęcia rywalizacji w głównej drabince Australian Open. Jedną z czterech Polek, które wezmą udział w docelowej imprezie, jest Magda Linette. Poznanianka dotarła już do Melbourne, gdzie przebywa wraz ze swoim sztabem trenerskim tworzonym przez Marka Gellarda oraz Agnieszkę Radwańską. Finalistka Wimbledonu 2012 opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym stanęła do rywalizacji z 38. aktualnie tenisistką świata. I to właśnie krakowianka okazała się triumfatorką pojedynku.