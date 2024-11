To nie jest sen! Oto tabela Ligi Konferencji. Legia i Jagiellonia rozdają karty

Legia Warszawa w ostatnich latach miała prawo przyzwyczaić siebie i swoich kibiców do tego, że oglądamy ją regularnie w rozgrywkach europejskich, choć skutki tych występów bywały różne. Śmiało można jednak nazwać "Wojskowych" klubem z europejskim doświadczeniem. Na zupełnie innym biegunie znajduje się jednak Jagiellonia Białystok . Sensacyjni mistrzowie Polski bowiem z pewnością na taki tytuł w ostatnich latach zapracować nie mogli.

Przyjęło się także, że polskie kluby mają problem z tym, aby odpowiednio łączyć grę na froncie ligowym i europejskim. Legia i Jagiellonia bowiem nasz kraj w Lidze Konferencji Europy w tym sezonie reprezentują w sposób, którego pewnie nawet najwięksi optymiści by sobie nie wymarzyli, a do tego sytuacja w PKO Ekstraklasie też jest całkowicie otwarta, mimo początkowych turbulencji obu ekip. "Jaga" jest bowiem druga z takim samym dorobkiem punktowym jak lider - Lech Poznań, a Legia plasuje się na piątym miejscu i ma sześć oczek straty do Lecha.