FC Barcelona jest w tym sezonie trochę drużyną "na kredyt". W "Dumie Katalonii" bardzo ważną rolę odgrywa bowiem dwóch Portugalczyków, którzy są jedynie do niej wypożyczeni bez żadnej opcji wykupu po zakończeniu obecnych rozgrywek. O ile co do Joao Cancelo nie ma większych zastrzeżeń, o tyle odnośnie Joao Felixa mówi się dosyć dużo złego. Według katalońskich dziennikarzy klub powoli traci do niego cierpliwość z powodu braku regularności.