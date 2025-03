Olbrzymie męczarnie polskich „Galacticos”. Godzina w wielkim strachu

Określenie starcia Dawida z Goliatem idealnie pasowało do tego spotkania. Rezerwy ŁKS to młoda i mało doświadczona drużyna. Średnia wieku wyjściowej jedenastki wyniosła niespełna 22 lata, a to tylko dlatego, że zawyżał ją 31-letni Maksymilian Rozwandowicz. I tylko właściwie on może powiedzieć, że coś tam w seniorach grał. Ma na koncie 250 występów, w tym 18 w ekstraklasie. Jeszcze Jędrzej Zając (6 występów) i Aleksander Iwańczyk (dwa) liznęli krajowej elity.

