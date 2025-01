Po raz pierwszy Superpuchar Hiszpanii mężczyzn odbył się w Arabii Saudyjskiej w 2020 roku. Obecna umowa zakłada, że będzie tam organizowany do 2029 roku, ale na tym pewnie się nie skończy, bo już trwają negocjacje, by przedłużyć współpracę między krajowymi federacjami o kolejnych pięć lat. Hiszpanom bardzo się to opłaca, bo każdy taki turniej to dla nich na tę chwilę wypłata zawrotnej kwoty 40 milionów euro.

